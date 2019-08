Primera Una Liga de otra década Zidane felicita a Kroos tras el triunfo ante el Celta. / Afp Real Madrid y Atlético no aventajan en tres puntos al Barcelona desde hace tres lustros y los blancos vuelven a estar por encima de los azulgrana 78 jornadas después JAVIER VARELA Madrid Jueves, 22 agosto 2019, 00:23

Sólo se ha disputado una jornada y suena a casualidad, pero ver a Real Madrid -líder de la Liga- y al Atlético con una pequeña ventaja de tres puntos sobre el Barcelona es un 'rara avis'. De hecho, es la primera vez desde hace 15 años que tanto el equipo de Zinedine Zidane como el de Diego Pablo Simeone tienen una ventaja de tres puntos con respecto al de Ernesto Valverde, auténtico dominador de la competición doméstica en los últimos lustros -ha ganado 10 de las últimas 16 ediciones, sin contar la que recién ha empezado el pasado fin de semana-. El Real Madrid logró una contundente victoria en Balaídos ante el Celta (1-3) que le sirvió para ponerse al frente de la clasificación gracias a los tres goles anotados, una situación que no disfrutaba el conjunto blanco desde la segunda jornada de la pasada campaña -aunque empatado a puntos con mejor gol average-. Casi una Liga para ver de nuevo a los madridistas en lo más alto de la tabla.

Una victoria, aunque más ajustada le sirvió al Atlético para tomar tres puntos de ventaja sobre el Barcelona. Los de Simeone tiraron del manual del entrenador argentino para llevarse el triunfo con un solitario gol de Morata a pesar de la impresionante irrupción de Joao Félix. Sin embargo, ante el Getafe rompieron con la racha negativa que les había acompañado en el arranque liguero en las tres últimas temporadas, donde no fueron incapaces de ganar ante Alavés, Girona y Valencia. De hecho, los más optimistas recuerdan que las dos anteriores campañas que empezaron el torneo doméstico con triunfo el equipo llegó a la final de la Liga de Campeones (13-14 y 15-16).

Esta vez además como el Barcelona perdió en San Mamés en el primer partido de la temporada 2019-20 con el espectacular gol de Aritz Aduriz, tanto blancos como rojiblancos aventajan a la vez en tres puntos a los azulgrana, algo que no se veía desde el mes de enero de 2004, hace más de tres lustros. Ocurrió en la vigesimoprimera jornada de Liga y el entonces Real Madrid entrenado por Carlos Queiroz era el líder de Primera -como ocurre ahora- con 46 puntos. Cuarto era el Atlético de Gregorio Manzano, cuarto con 35 puntos, y séptimo el Barcelona de Frank Rijkaard, con 31. Desde entonces habían pasado nada más y nada menos que 15 años, 7 meses y 26 días, teniendo en cuenta los cuatro años bisiestos (2004, 2008, 2012 y 2016) que ha habido hasta hoy.

Los jugadores del Atlético celebran el triunfo ante el Getafe. / Reuters

El hecho de que el Real Madrid y Atlético tengan más puntos que el Barcelona es algo a lo que no estamos acostumbrados en los últimos años. Los de Zidane no habían estado por delante -con más puntos- desde hace 78 jornadas. La última vez que el equipo blanco superaba en puntos a los azulgrana en la clasificación fue en la última jornada de la temporada 2016-17 y que le sirvió para ganar la Liga tras su triunfo en La Rosaleda. Desde entonces han pasado 820 días -con dos títulos consecutivos de por medio para el Barcelona- aunque ha habido algunas jornadas en las que ambos equipos han estado empatados a puntos. Mientras, el Atlético no estaba por delante del Barcelona en la Liga desde la jornada 7 de la temporada 2016-17, cuando derrotó al Valencia en Mestalla (0-2) y los azulgrana cayeron en Vigo (4-3) y los de Cholo Simeone se colocaron líderes con 15 puntos, por los 13 del Barcelona, que entonces era cuarto.

Mirando la primera jornada de las últimas ligas, hace 11 temporadas que el Real Madrid no estaba por delante del Barcelona. Fue en la temporada 2007-2008, cuando el Real Madrid ganó 2-1 al Atlético de Madrid en primer partido de Liga y el conjunto azulgrana empató (0-0) ante el Racing de Santander. Menos tiempo ha pasado desde la última vez que el Atlético estuvo por delante del Barcelona tras disputarse la primera jornada. En la campaña 2008-09, el Atlético fue el primer líder tras golear al Málaga (4-0), mientras que el Barcelona cayó derrotado en Soria ante el Numancia, en el partido que significó el debut oficial de Pep Guardiola en el banquillo azulgrana.