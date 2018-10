Primera Lopetegui: «¿Respaldado? Absolutamente, estoy tranquilo y centrado en mi trabajo» 02:25 Julen Lopetegui, en rueda de prensa. / Foto: Efe | Vídeo: Europa Press El técnico del Real Madrid asegura encontrarse «bien y sin dudas» e insiste en que «la única receta que tenemos es trabajar, insistir y creer» JAVIER VARELA Madrid Viernes, 19 octubre 2018, 15:36

Julen Lopetegui no cambió su guión de hombre tranquilo. Ni el mal momento goleador que atraviesa el Real Madrid, ni las dudas que se han planteado sobre su cargo parecen cambiar el paso al técnico vasco. «Me encuentro bien, sin dudas. Soy el entrenador del Real Madrid y la exigencia es máxima y hay que saber convivir con esos picos y con esa ambición», señaló.

El técnico blanco siguió sin cambiar el paso al asegurar que «la única receta que tenemos es trabajar, insistir y creer. No nos centramos en cinco partido o seis, sino en el partido de mañana ante el Levante». Y fue rotundo al ser preguntado sobre si se ha sentido respaldado en estos últimos días: «Absolutamente. Estoy tranquilo y centrado en mi trabajo». «Estamos centrados única y exclusivamente en afrontar el partido de mañana con la máxima ambición e ilusión». Además, Lopetegui recordó que «en esta temporada hay un interrogante para todos los equipos porque lo que vaya a pasar esta temporada nadie lo sabe».

Lopetegui, sin embargo, no quiso a entrar a valorar si se le ha faltado el respeto tras haberse disputado sólo once partidos (Supercopa, 8 de Liga y 2 de Champions). «No miramos para fuera miramos para dentro. No estoy pendiente de lo que puedan decir y sí hemos hablado de la alineación, de nuestros jugadores, de recuperar jugadores, de llegar a un punto bueno de juego y el resto no está bajo nuestro control, ni le presto mucha atención porque no nos ayuda a ganar el partido». «Lo tendremos que ganar en el campo consolidando las cosas buenas y mejorar otras», señaló.

Confianza en la plantilla

Una de las posibles soluciones a la situación del Real Madrid podría estar en la incorporación de algún fichaje en el mercado de invierno, algo en lo que Lopetegui no piensa porque «tengo plena confianza en la plantilla que tengo y estamos convencidos de que vamos a hacer una gran temporada. Falta muchísimo y estamos convencidos de que al final del camino vamos a llegar fuerte». «Estoy encantado con mis jugadores y estoy convencido de que vamos a hacer buenos partidos. Empezando por el de mañana que tendremos un rival complejo que ha mejorado mucho», añadió.

Lopetegui se mostró consciente de la mala racha que ya acumula tras cuarto partidos consecutivos sin ganar (un empate y tres derrotas) y sin marcar (409 minutos) -una sequía goleadora de 6 horas y 49 minutos-, pero se mostró optimista y confiado en cambiar la dinámica. «Trataremos de centrarnos en el juego sin mirar cosas externas. Centrarnos en jugar bien, en generar ocasiones y aprovecharlas y en que el rival tenga las mínimas posibles. Los tres puntos son importantes porque nos pueden llevar a lo más alto de la clasificación», recordó. Una situación que no le hará cambiar su plan originario cuando llegó al equipo banco. «Los planes van evolucionado dependiendo de los rivales, de las situaciones de la temporada e iremos y tomamos decisiones pero siempre creyendo en un plan de juego y en las cosas que hemos hecho bien e intentar mejorar en los aspectos que debemos mejorar», confesó Lopetegui. «Estamos a una altura de la temporada que hay un gran interrogante porque no está decidido ni de la largo», recordó.

«Gareth Bale ha sido muy responsable con sus sensaciones porque no ha jugado cuando podría haber forzado»

Las buenas noticias para el técnico del Real Madrid llegan desde la enfermería, ya que «Carvajal es el único descartado» para el partido ante el Levante. Lesionados. «Ha habido jugadores que han tenido más tiempo para recuperar y no ha habido lesiones en las selecciones, por lo que llegamos con más elementos que nos fuimos al parón. Hoy veremos en el entrenamiento y tomaremos decisiones para mañana. Pero somos optimistas con todos», reconoció. Sí personalizó en varios nombres propios de los lesionados como Gareth Bale, al que calificó como «muy responsable con sus sensaciones» porque «no ha jugado cuando podría haber forzado y eso ha hecho que tenga opciones de poderse recuperar y veremos entre hoy y mañana lo que hacemos». Más optimista se mostró con Isco: «Nos alivia tener el máximo de jugadores posibles y estamos contentos de que se haya recuperado y que esté a disposición de lo que decidamos». El otro nombre propio fue Benzema, del que confesó que «lleva dos entrenamientos y vamos a ver qué sensaciones tenemos con él».

Por último, sobre el Levante, el rival que visita el Santiago Bernabéu, recordó que «ha cambiado de sistema y ha dado con una tecla que le ha dado resultado en forma de victorias y de ocasiones y goles». «Se trata un equipo con vocación ofensiva, interesante, con una buena plantilla y un buen entrenador. Nos centramos en nuestras capacidades y fortalezas y trataremos de superar a un buen rival confiando en nosotros y en nuestro equipo», finalizó.