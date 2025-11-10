Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El polaco Robert Lewandowski celebra uno de sus goles ante el Celta. AFP
Análisis

Lewandowski es interminable

Los tres goles contra el Celta le sitúan de nuevo en la pole para ser el '9' titular del revitalizado Barça

Daniel Panero

Daniel Panero

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:10

Comenta

Robert Lewandowski tiene todavía pólvora en su fusil. El delantero polaco, de 37 años, fue el gran protagonista del triunfo del Barça contra el Celta ... en Balaídos y demostró que puede seguir siendo el delantero titular del equipo de Hansi Flick. Sus tres goles desatascaron a los culés, le devuelven el estatus que por momentos perdió en el equipo y le permiten seguir engrosando unos números que vuelven a ser positivos un año más. Nadie ha marcado más goles que el ex del Bayern este curso en el Barça y nadie tiene mejor ratio anotador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  3. 3 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  6. 6 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  7. 7 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  8. 8 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  9. 9 Investigadores malagueños identifican dos moléculas que controlan la regeneración celular del corazón
  10. 10 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lewandowski es interminable

Lewandowski es interminable