Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilias Kostis siendo atendido por el cuerpo médico del Atlético. Reuters
Atlético

Kostis tiene roto el cruzado anterior de su rodilla izquierda

El central salió lesionado del Atlético-Inter en Libia y las pruebas médicas han confirmado su grave lesión

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:11

Comenta

No todo le salió a pedir de boca al Atlético de su amistoso en Libia. A pesar de que los colchoneros ganaron ante el Inter ... en los penaltis, en el tramo final del choque se vivió una imagen que dejó a todos muy preocupados. Ilias Kostis, jugador del Atlético, se tuvo que retirar del campo entre lágrimas tras caer al césped con ostensibles gestos de dolor. Las pruebas médicas han corroborado este sábado que tiene roto el cruzado anterior de su rodilla izquierda, según ha hecho oficial el club, en un comunicado en el que han dado ánimos al joven jugador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  3. 3 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  4. 4 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  5. 5 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  6. 6 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  7. 7 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  8. 8 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  9. 9

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  10. 10

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Kostis tiene roto el cruzado anterior de su rodilla izquierda

Kostis tiene roto el cruzado anterior de su rodilla izquierda