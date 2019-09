Primera Quién es quién en el juicio del amaño del Levante-Zaragoza de 2011 Javi Venta y Lafita, en el partido de la polémica. / Efe Las penas para los acusados de recibir un millón de euros pueden llegar hasta los cuatro años de cárcel EFE Valencia Martes, 3 septiembre 2019, 10:18

El primer gran juicio en España por el posible amaño de un encuentro, el que disputaron el Levante y el Zaragoza en la última jornada de la campaña 2010-11, arrancará este martes en la Ciudad de la Justicia de Valencia y en el que hay un total de 42 acusados, entre ellos 36 jugadores y exjugadores y el club maño.

El Zaragoza venció en ese encuentro por 1-2 a un Levante que afrontó el partido ya salvado y su triunfo condenó al Deportivo de La Coruña al descenso a Segunda División.

Los jugadores del Zaragoza

- Maurizio Lanzaro

- Toni Doblas

- Paulo da Silva

- Jorge López

- Ander Herrera

- Braulio

- Ponzio

- Gabi Fernández

- Carlos Diogo

- Ivan Obradovic

- Ikechukwu Uche

- Adam Pinter

- Javier Paredes

- Leo Franco

- Jarosik

- Nicolás Bertolo

- Said Boutahar

- Lafita

Los jugadores del Levante UD

- Miguel Pallardó

- Gustavo Munúa

- Héctor Rodas

- Rafael Jordá

- Rubén Suárez

- Xavi Torres

- Cristian Stuani

- Wellington da Silva

- Jefferson Montero

- Robusté

- Javi Venta

- Manuel Reina

- Caicedo

- Vicente Iborra

- Xisco Muñoz

- Sergio Ballesteros

- Juanfran García

- David Cerrajería

Los directivos y técnicos del Zaragoza

También están acusados el Zaragoza, como persona jurídica y además:

- su expresidente Agapito Iglesias

-dos exdirectivos del club maño, Francisco Checa y Javier Porquera

- su exentrenador, el mexicano Javier Aguirre

su ex director deportivo Antonio Prieto.

El procedimiento judicial

El club gallego y la Liga ejercen de acusaciones particulares y las penas para los acusados pueden llegar hasta los cuatro años de cárcel.

Tras la instrucción, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones mantuvieron la idea de que el Zaragoza transfirió a algunos de sus jugadores una cantidad que rondaba el millón de euros y que estos retiraron el dinero de sus cuentas y se lo entregaron a los jugadores del Levante para asegurarse el triunfo.

La jueza titular de Instrucción 8 archivó el caso en un primer momento pues afirmaba que no se podía asegurar que el dinero hubiera ido a parar a los jugadores del Levante y salvo Javier Tebas, presidente de LaLiga, el resto de testigos no se ratificó en su declaración. Además, el árbitro del choque no reflejó que apreciara pasividad en los jugadores locales.

Pero la Fiscalía y las acusaciones recurrieron la decisión y en enero de 2018 la Audiencia Provincial estimó sus argumentos y ordenó retomar la causa, lo que la abocó al juicio que se celebrará durante todo el mes de septiembre por parte del juzgado de lo penal 7.

Calendario del juicio

Entre el 3 y 13 de septiembre se dirimirán las cuestiones previas y se interrogará a los acusados. Está previsto que los abogados de muchos de los futbolistas acusados soliciten que sólo tengan que acudir a la sesión en la que deban declarar.

Durante los días 19, 20 y 25 de septiembre han sido citados para comparecer veintidós testigos, entre ellos están Augusto César Lendoiro, expresidente del Deportivo, Sergio González, exjugador del Levante y del Deportivo, Fernández Borbalán, árbitro de aquel choque y Quico Catalán, presidente del Levante.

Los días 26 y 27 están destinados inicialmente a las comparecencias de peritos y el 30 para las conclusiones definitivas e informes de las partes.