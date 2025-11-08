Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Griezmann celebra su primer tanto ante el Levante. Reuters
Jornada 12

Griezmann plasma la superioridad del Atlético ante el Levante

El francés desatascó un partido con un doblete desde el banquillo para dar la octava victoria consecutiva a los rojiblancos en el Metropolitano

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:38

Comenta

El Metropolitano mantiene su condición de invicto. El Atlético de Madrid suma su octava victoria consecutiva ante su afición, desde el empate ante el Elche ... en el primer enfrentamiento de la temporada, ante un Levante que parecía tenerle tomada la medida al estadio colchonero después de que en sus dos últimas visitas lograra salir con los tres puntos. Una dinámica negativa frente a los granotas a la que los del Cholo pusieron fin en un templo infranqueable, para llegar al parón de selecciones llenos de motivación.

