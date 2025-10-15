Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Frenkie de Jong, durante el acto celebrado este miércoles en el que se escenificó su renovación con el Barça. EP
Fútbol

De Jong renueva con el Barça hasta 2029

El centrocampista neerlandés, que atraviesa un gran momento con Flick, pone fin a un culebrón que ha durado años

Daniel Panero

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:17

Frenkie de Jong será futbolista del Barcelona hasta 2029. Así lo sellaron este miércoles ambas partes mediante un acuerdo que pone fin a un culebrón ... que llevaba años enquistado y que tenía a los culés en vilo ante la llegada del año 2026, momento en el que finalizaba contrato el centrocampista neerlandés. De esta manera, la entidad que preside Joan Laporta se asegura, con una cláusula de rescisión de 500 millones, a un jugador que ha ido de menos a más en el club, que atraviesa un gran momento de la mano de Flick y que acabará su nueva vinculación con 32 años.

