Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Florentino Pérez aplaude en la asamblea de socios del Real Madrid. Efe

Florentino Pérez avanza que futuros inversores adquirirán el 5% del Real Madrid

El club blanco someterá a referéndum la reforma de los estatutos que necesita para cambiar el modelo actual, pero garantiza que los socios serán los «guardianes» del patrimonio

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 15:17

Comenta

La junta directiva del Real Madrid sacó adelante este domingo por goleada las cuentas del pasado ejercicio, con 1.185 millones de ingresos, lo que ... según la consultora Deloitte le convierten en el club más ingresos del mundo, y el presupuesto récord de 1.248 millones para la presente campaña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  3. 3 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  4. 4 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  5. 5

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  6. 6 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  9. 9 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  10. 10 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Florentino Pérez avanza que futuros inversores adquirirán el 5% del Real Madrid

Florentino Pérez avanza que futuros inversores adquirirán el 5% del Real Madrid