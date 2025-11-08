Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hansi Flick, antes de la rueda de prensa previa al duelo frente al Celta. Efe
Jornada 12

Hansi Flick: «Pido a la selección que cuide a Lamine»

El técnico alemán asegura que el '10' azulgrana no está al cien por cien y recrimina a sus jugadores no rendir al nivel esperado

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:10

Comenta

Con la vuelta de Lamine Yamal a la convocatoria de la selección española, el cruce de declaraciones entre Luis de la Fuente y Hansi Flick ... ha vuelto a aparecer. En esta ocasión, el entrenador alemán apeló a la necesidad de «cuidar» al '10' del Barcelona, que a pesar de que está recuperando su mejor versión después de superar la pubalgia que arrastraba en las últimas semanas, todavía «no está al cien por cien», según defendió en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  3. 3 Fallece a los 81 años el docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina
  4. 4

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  5. 5 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches
  6. 6

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  7. 7 Higuerón compra el Marbella Golf y se alía con Hilton para abrir un Waldorf Astoria
  8. 8 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  9. 9 Estos son los mejores quesos de cabra de la provincia de Málaga
  10. 10 Alertan de la presencia de listeria en un lote de chóped distribuido en Andalucía y vendido en un conocido supermercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hansi Flick: «Pido a la selección que cuide a Lamine»

Hansi Flick: «Pido a la selección que cuide a Lamine»