Ferran y Lamine celebran uno de los dos goles del valenciano. Efe
Jornada 13

Festín del Barça en el regreso al Camp Nou

Los de Flick pasaron por encima del Athletic con un doblete de Ferran y goles de Lewandowski y Fermín

Daniel Panero

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:29

Comenta

El Barcelona recuperó este sábado muchas cosas. El conjunto que dirige Hansi Flick regresó al Camp Nou y lo hizo para jugar uno de los ... mejores partidos de lo que va de temporada y pasar por encima de un Athletic Club inoperante. Los tantos de Lewandowski y Fermín López y el doblete de Ferran Torres marcaron la diferencia existente entre ambos clubes a día de hoy y sirven también para meter presión a un Real Madrid que juega este domingo contra el Elche y que ya ve como el eterno rival está más cerca que nunca de recuperar su mejor versión.

