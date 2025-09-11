Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Raúl Asencio, durante un partido del Real Madrid. Afp

Una de las dos víctimas perdona a Raúl Asencio y retira su acusación

La joven de 18 años acepta «las disculpas de forma libre y voluntaria», del futbolista, que sigue teniendo la otra acusación de la víctima menor de edad

C. P. S.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:12

Buenas noticias para Raúl Asencio en sus problemas con la Justicia. Una de las dos víctimas que acusaban al futbolista del Real Madrid de revelación ... de secretos por compartir un vídeo de una relación íntima ha perdonado a Raúl Asencio y ha retira su acusación. Según informó el programa el 'El Partidazo de COPE' «es la víctima mayor, la de 18 años. Entiende que fue un error puntual sin mala intención, le perdona y quiere retirar su acusación contra él».

