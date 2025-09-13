Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

LaLiga EA Sports Jornada 4 S13/09 · Árbitro: Jesús Gil Manzano

Escudo Real Sociedad de Fútbol

Real Sociedad

16:15h.

0

-

2

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Min. 49

  • Kylian Mbappé (11')

  • Arda Güler (43')

RSO

RMA

Tarjeta amarilla Min 5'

Zubeldia ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 45'

Barrenetxea ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 11'

Gol de Kylian Mbappé

Gol! Min 43'

Gol de Arda Güler

Tarjeta amarilla Min 31'

Dean Huijsen ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 4

Directo | Arda Güler pone el segundo tras un jugadón de Mbappé

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:51

Alineación y estadísticas

Sergio Francisco

4-2-3-1

Alineación

Álex Remiro

portero

Aritz Elustondo

defensa

Igor Zubeldia

defensa

Duje Caleta-Car

defensa

Sergio Gómez

defensa

Jon Gorrotxategi

centrocampista

Pablo Marín

centrocampista

Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes

centrocampista

Mikel Goti

centrocampista

Ander Barrenetxea

centrocampista

Mikel Oyarzabal

Delantero

Xabi Alonso

4-2-3-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Dani Carvajal

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Dani Ceballos

centrocampista

Brahim Díaz

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

49,8%

RMA

RSO

50,2%

RMA

RMA

0 Goles 2
0 Remates a puerta 5
2 Remates fuera 4
0 Remates al palo 2
6 Asistencias 9
11 Faltas cometidas 4

