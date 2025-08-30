Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 3 S30/08 · Árbitro: José María Sánchez Martínez

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

21:30h.

2

-

1

Mallorca

Escudo Real Club Deportivo Mallorca

  • Arda Güler (36')

  • Vinícius Jr. (37')

Min. 43

  • Muriqi (17')

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

[ALTERNATIVE TEXT]

MLL

Gol! Min 36'

Gol de Arda Güler

Gol! Min 37'

Gol de Vinícius Jr.

Gol! Min 17'

Gol de Muriqi

Jornada 3

Vinicius anota el segundo del Madrid para remontar

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:09

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-2-3-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Trent Alexander-Arnold

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Federico Valverde

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Franco Mastantuono

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Jagoba Arrasate

5-3-2

Alineación

Leo Román

portero

Mateu Morey

defensa

Martin Valjent

defensa

Antonio Raíllo

defensa

Marash Kumbulla

defensa

Antonio Latorre Grueso

defensa

Sergi Darder

centrocampista

Manu Morlanes

centrocampista

Pablo Torre

centrocampista

Mateo Joseph

Delantero

Vedat Muriqi

Delantero

Estadísticas

62,6%

MLL

RMA

37,4%

MLL

MLL

2 Goles 1
4 Remates a puerta 1
5 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
8 Asistencias 2
5 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vinicius anota el segundo del Madrid para remontar

Vinicius anota el segundo del Madrid para remontar