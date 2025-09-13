Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

LaLiga EA Sports Jornada 4 S13/09 · Árbitro: José Luis Munuera Montero

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

21:00h.

1

-

0

Villarreal

Escudo Villarreal Club de Fútbol

  • P. Barrios (8')

Min. 47

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

[ALTERNATIVE TEXT]

VIL

Gol! Min 8'

Gol de P. Barrios

Tarjeta amarilla Min 31'

Julián Alvarez ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 23'

Parejo ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 4

Directo | Atlético - Villarreal

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:44

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

Clément Lenglet

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Nico González

centrocampista

Antoine Griezmann

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Marcelino García

4-4-2

Alineación

Luiz Lúcio Reis Júnior

portero

Santiago Mouriño

defensa

Juan Foyth

defensa

Renato Palma Veiga

defensa

Sergi Cardona

defensa

Tajon Buchanan

centrocampista

Thomas Partey

centrocampista

Dani Parejo

centrocampista

Alberto Moleiro

centrocampista

Nicolas Pépé

Delantero

Georges Mikautadze

Delantero

Estadísticas

66,1%

VIL

ATM

33,9%

VIL

VIL

1 Goles 0
1 Remates a puerta 1
3 Remates fuera 3
0 Remates al palo 1
4 Asistencias 1
6 Faltas cometidas 6

