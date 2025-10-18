Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

LaLiga EA Sports Jornada 9 S18/10 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

21:00h.

0

-

0

Osasuna

Escudo Club Atlético Osasuna

Min. 37

ATM

OSA

Tarjeta amarilla Min 29'

Koke ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 9

Directo | Atlético - Osasuna

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:45

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

5-3-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

José María Giménez

defensa

Dávid Hancko

defensa

Nico González

defensa

Pablo Barrios

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Antoine Griezmann

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Alessio Lisci

3-4-3

Alineación

Sergio Herrera

portero

Enzo Boyomo

defensa

Alejandro Catena

defensa

Jorge Herrando

defensa

Valentin Rosier

centrocampista

Lucas Torró

centrocampista

Jon Moncayola

centrocampista

Abel Bretones

centrocampista

Rubén García

Delantero

Ante Budimir

Delantero

Víctor Muñoz

Delantero

Estadísticas

63,8%

OSA

ATM

36,2%

OSA

OSA

0 Goles 0
3 Remates a puerta 1
5 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 3
4 Faltas cometidas 3

Directo | Atlético - Osasuna