Directo | Athletic - Real Madrid

LaLiga EA Sports Jornada 19 X03/12 · Árbitro: Jesús Gil Manzano
Athletic
19:00h.
0
-
0
Real Madrid
Min. 2
ATH
RMA
Colpisa
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:38
1'
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda derecha.
1'
Falta de Antonio Rüdiger (Real Madrid).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Íñigo Lekue
defensa
Dani Vivian
defensa
Aymeric Laporte
defensa
Adama Boiro
defensa
Íñigo Ruíz de Galarreta
centrocampista
Alejandro Rego
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Mikel Jauregizar
centrocampista
Nico Williams
centrocampista
Gorka Guruzeta
Delantero
Xabi Alonso
4-3-3
Thibaut Courtois
portero
Trent Alexander-Arnold
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Antonio Rüdiger
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Eduardo Camavinga
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Jude Bellingham
centrocampista
Federico Valverde
Delantero
Kylian Mbappé
Delantero
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
Delantero
45,8%
ATH
54,2%
RMA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|1
|
