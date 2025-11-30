Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dani Olmo y Raphinha celebran uno de los goles del Barça el sábado ante el Alavés. Albert Gea (Reuters)
Flick recupera su arsenal antes de un choque de titanes con el Atlético

Raphinha y Dani Olmo brillaron contra el Alavés, mientras que Pedri reapareció y tuvo treinta minutos para coger rodaje

Daniel Panero

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:16

Hansi Flick terminó el partido contra el Alavés con dos grandes noticias en el frente de ataque. El técnico alemán pudo ver desde la ... banda cómo Raphinha y Dani Olmo dejaban atrás sus problemas físicos de forma definitiva y cómo brillaban en un triunfo apretado ante un rival incómodo en el Camp Nou. Son la mejor noticia para un Barça que ya tiene prácticamente todo su arsenal ofensivo disponible y que afronta un mes clave que dará su pistoletazo de salida este martes contra el Atlético de Madrid de nuevo en casa.

