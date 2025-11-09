Lewandowski mete presión al Real Madrid

El Barça aprovechó el pinchazo del Real Madrid en Vallecas y sumó tres puntos capitales en Balaídos para marcharse al parón de selecciones con buenas ... sensaciones. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso por 2-4 en un partido marcado por una primera parte de locura y una segunda de más control azulgrana. Lewandowski fue el gran protagonista con un 'hat-trick' y Lamine Yamal, que estuvo discreto, sumó otro tanto más para seguir acercándose a su mejor tono físico y devolver la sonrisa a un Barça que poco a poco va recuperando efectivos.

Y eso que el partido fue una vez más el día de la marmota. Nueve partidos seguidos llevaba el Barça encajando gol y Flick suplió a Marc Casadó, lesionado de última hora, por Dani Olmo. Los culés controlaron los primeros compases y se encontraron con un gol de penalti de Lewandowski por mano, pero cometieron errores ya habituales. Carreira empató con el enésimo tanto a la espalda de los centrales y a partir de ahí un correcalles que pudo caer de cualquier lado.

Celta Radu, Manu Fernández (Román, min. 78), Starfelt, Marcos Alonso, Carreira, Hugo Sotelo (El-Abdellaoui, min. 78), Ilaix Moriba, Mingueza (Javier Rodríguez, min. 46), Pablo Durán, Borja Iglesias (Iago Aspas, min. 70) y Ferran Jutglá (Bryan Zaragoza, min. 58). 2 - 4 Barcelona Szczesny, Eric García, Cubarsí, Araujo, Balde (Gerard Martín, min. 86), Frenkie de Jong, Fermín, Dani Olmo (Christensen, min. 86), Lamine Yamal (Marc Bernal, min. 90+7)), Rashford (Ferran Torres, min. 88) y Lewandowski. Goles 0-1: min. 10, Lewandowski, de penalti. 1-1: min. 12, Carreira. 1-2: min. 37, Lewandowski. 2-2: min. 43, Borja Iglesias. 2-3: min. 45+4, Lamine Yamal. 2-4: min. 74, Lewandowski.

Árbitro Javier Alberola (Comité castellano-manchego). Expulsó a Frenkie de Jong (min. 90) y amonestó a Cubarsí, Rashford, Lewandowski y Román.

Incidencias Partido de la 12ª jornada de Liga, disputado en el Estadio de Balaídos ante 21.887 espectadores.

Pese a ello, el Barça tuvo momentos. Mejoró con un gran De Jong en el inicio de la jugada, encontrando a Olmo y Fermín entre líneas y, sobre todo, recuperando la presión tras pérdida con la que lograron someter al Celta. Avisaron Rashford, con un tiro al palo, y Lewandowski, con una mano prodigiosa de Radu, y el gol cayó por su propio peso cuando ambos se aliaron y el polaco remató en el área. Fue la antesala de una nueva cana al aire de los de Flick, que abrieron la puerta para que Borja Iglesias empatara con un disparo sensacional y la cerraron con un tanto de Lamine Yamal tras un rechace en el área. Cinco goles en 45 minutos y la sensación de que el Barça estaba dispuesto a seguir tropezando con la misma piedra.

Dominio posicional

Tras la reanudación, el Barça supo por fin bajar las revoluciones al partido. Los de Flick arriesgaron menos en el pase, desgastaron a su rival e impusieron un dominio posicional que tarde o temprano iba a fructificar. En esa mejoría destacó Dani Olmo en una posición más retrasada y apareció de nuevo la sociedad Rashford-Lewandowski tras un saque de esquina que botó el inglés y remató el polaco para completar su 'hat-trick'. Fue el cierre perfecto para un Barça que dio una vez más muestras de sus problemas atrás, pero que se marcha al parón recortando distancias al Madrid y recuperando a jugadores importantes como Lewandowski, al que no se le ha olvidado el oficio.