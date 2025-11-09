Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Robert Lewandowski celebra el segundo de sus goles al Celta. Miguel Riopa / AFP
Jornada 12

Lewandowski mete presión al Real Madrid

El delantero polaco firma un 'hat-trick' en Balaídos y se erige en el gran protagonista del trepidante 2-4 del Barça ante el Celta

Daniel Panero

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:16

Comenta

El Barça aprovechó el pinchazo del Real Madrid en Vallecas y sumó tres puntos capitales en Balaídos para marcharse al parón de selecciones con buenas ... sensaciones. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso por 2-4 en un partido marcado por una primera parte de locura y una segunda de más control azulgrana. Lewandowski fue el gran protagonista con un 'hat-trick' y Lamine Yamal, que estuvo discreto, sumó otro tanto más para seguir acercándose a su mejor tono físico y devolver la sonrisa a un Barça que poco a poco va recuperando efectivos.

