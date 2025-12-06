Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Berenguer celebra su decisivo gol al Atlético. V. West / Reuters
Jornada 15

Berenguer tumba al Atlético en San Mamés

Un zurdazo del extremo del Athletic decidió un partido agónico en el que los colchoneros no consiguieron dar con la tecla

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:14

Comenta

San Mamés desactiva al Atlético. El Athletic firmó un triunfo de categoría ante un conjunto colchonero que no estuvo cómodo en ningún momento del partido. ... Un zurdazo de Berenguer cuando el duelo entraba en la recta final sentenció al equipo del Cholo Simeone, que cierra de esta manera una semana negra con dos derrotas que le dejan a nueve puntos del Barcelona, actual líder de la Liga. Nico Williams apareció en los momentos decisivos del encuentro para sellar una victoria de equipo, que reengancha a los leones en los puestos de Europa.

