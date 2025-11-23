Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ferran Torres y Lamine Yamal celebran uno de los cuatro goles. Efe
Jornada 13

El Barça recupera su ADN

Los azulgranas, en su regreso al Camp Nou, volvieron a ser efectivos en la presión y un martillo en el área rival

Daniel Panero

Domingo, 23 de noviembre 2025, 15:10

Comenta

El Barcelona va camino de ser lo que un día fue. Y eso no es poca cosa. El conjunto que dirige Hansi Flick exhibió ante el Athletic ... en el regreso al Camp Nou todo el ramillete de cualidades que llevó al equipo azulgrana a ser uno de los más temidos del fútbol europeo la temporada pasada. La presión adelantada sometió al Athletic en todo momento y la eficacia goleadora, que ya estuvo presente en Balaídos antes del parón, volvió a quedar de manifiesto. Es el regreso de un Barça que poco a poco está más cerca de lo que quiere Flick.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  3. 3 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  4. 4 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  5. 5

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  6. 6 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  9. 9 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  10. 10 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Barça recupera su ADN

El Barça recupera su ADN