Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hansi Flick, durante el entrenamiento del Barça este sábado. Alberto Estévez / EFE
Jornada 12

El Barça, ante sus fantasmas

Balaídos y Bryan Zaragoza traen malos recuerdos a un equipo azulgrana que necesita recuperar sensaciones antes del parón

Daniel Panero

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:36

Comenta

El Barcelona tiene este domingo un partido peligroso en Vigo. Lo es por la dinámica de incertidumbre que le asola desde hace semanas y también ... porque visita un estadio en el que tradicionalmente se ha llevado algún que otro disgusto. El Celta y Balaídos han sacado, en ocasiones, lo peor del Barça y ahora amenazan al conjunto de Flick antes de un parón de selecciones al que los culés esperan llegar con sensaciones renovadas. Por el camino, tendrán que superar a Bryan Zaragoza, ese jugador que siempre se agiganta cuando tiene una camiseta azulgrana delante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  3. 3 Fallece a los 81 años el docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina
  4. 4

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  5. 5 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches
  6. 6

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  7. 7

    TVE entrevista como «médica» a una cocinera para criticar a Juanma Moreno por los cribados de cáncer
  8. 8 Higuerón compra el Marbella Golf y se alía con Hilton para abrir un Waldorf Astoria
  9. 9 Málaga estrenará un nuevo alumbrado navideño en la calle Larios: así será
  10. 10 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Barça, ante sus fantasmas

El Barça, ante sus fantasmas