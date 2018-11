Primera División El Atlético se seca Gelson Martins durante el partido ante el Leganés / AFP El conjunto rojiblanco lleva apenas 13 goles en 11 jornadas, el peor registro desde que llegó Simeone en diciembre de 2011 MELISA CABALEIRO Madrid Domingo, 4 noviembre 2018, 19:00

El gol es la salsa del fútbol. Y esa salsa es la que le está faltando precisamente al Atlético de Madrid, que acusa la peor racha de los últimos siete años de cara a portería. A pesar de la gran variedad de caras nuevas que se han incorporado en la presente campaña al banquillo rojiblanco, parece que el equipo no da con la tecla correcta. Ante el Leganés, se vio esa impotencia causada por un equipo pobre sin su columna vertebral -Godín, Koke y Costa estaban ausentes por lesión- y con toda su fe depositada en una renta mínima que en otras campañas era suficiente, pero que se rompió en mil pedazos con el inesperado empate de Guido Carrillo. «Siempre queremos ganar. A raíz del gol nos hemos venido atrás y el Leganés se ha venido arriba. En ocasiones somos más concretos y esta vez no lo hemos conseguido», destacó Lucas Hernández. Su compañero Saúl achacó a «la mala suerte» el resultado obtenido en Butarque. «Tenemos que ser más ambiciosos, en estos campos se juegan las ligas», afirmó.

Ambición como la que demostró el equipo del Cholo durante la temporada 2013/14, cuando acabó campeón de Liga y acumuló 28 goles ya en la jornada 11 -su mejor registro hasta la fecha-. En esta campaña y a la misma altura del campeonato, el cuadro rojiblanco apenas ha anotado 13 dianas, siendo este el peor registro de Simeone desde que aterrizase en la capital en la Navidad de 2011. Y es que, hasta el partido frente al Leganés, Antoine Griezmann llevaba sólo dos goles en Liga, los mismos que jugadores como Ángel Correa o Thomas Lemar. Pero lo más sintomático es que atacantes como Costa, Kalinic, Martins, Vitolo o Saúl no lleven ni un solo gol en competición doméstica. «El mensaje para Kalinic es que siga trabajando. Gelson venía de hacer un gol (en Copa), pero todos deben estar preocupados para jugar», afirmó el técnico argentino al ser cuestionado por la pugna entre Kalinic y Gelson.

Especialmente preocupante es el caso de Diego Costa, que lleva sin ver portería en Liga desde el pasado 25 de febrero. Sí anotó en Champions, siendo el encargado de abrir la lata frente al Mónaco en el Luis II y también anotó dos de los goles que le dieron la victoria en la Supercopa de Europa frente al Real Madrid, pero más allá de ahí, nada. El mejor del equipo está siendo Griezmann, aunque al francés no se le ve acertado como en campañas pasadas. A pesar de ser el único en anotar ante el conjunto pepinero, Antoine llevaba cuatro jornadas sin ver puerta y sólo dos goles en 10 jornadas. Sus tres dianas en las once fechas disputadas parecen dejar muy atrás la cifra de 32 goles que anotó allá por la 2015/16, su mejor año con el Atlético.

Y no es porque no lo intentan, ya que el equipo del Cholo es uno de los que más remata a portería: lleva 130 disparos en las primeras once jornadas -una media de casi doce por encuentro-. Sin embargo, el ratio de acierto es de poco más de un gol. Con este nuevo empate -ya van cinco durante esta campaña- el Atlético perdió la oportunidad de hacerse provisionalmente con el liderato y volvió a dejar indiferente a una afición que reclama el gol perdido.