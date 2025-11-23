Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Atlético celebran el tanto ante el Getafe. Efe
Jornada 13

El Atlético pica piedra para asaltar el Coliseum

Un tanto en propia puerta de Domingos Duarte sentenció a un Getafe que hizo sentir muy incómodos a los del Cholo Simeone, pero que superaron la trampa de Bordalás

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:40

Comenta

El Atlético reafirma su racha. Tras un comienzo lleno de dudas, los del Cholo Simeone suman su quinta victoria consecutiva en Liga, metiendo una marcha ... más para seguir su persecución al líder. El conjunto colchonero asaltó el Coliseum en un partido durísimo, con un Koke eterno, que alcanzó su partido 700 como rojiblanco, para tomarse la revancha de la derrota de la temporada pasada que inició el final de todas las posibilidades de levantar un título.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  3. 3

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  4. 4 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  5. 5 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  6. 6 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  10. 10 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Atlético pica piedra para asaltar el Coliseum

El Atlético pica piedra para asaltar el Coliseum