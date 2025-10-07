Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mateu Alemany Atlético

El Atleti ficha a Mateu Alemany como nuevo director de fútbol

El ejecutivo balear llega al área deportiva como máximo responsable del primer equipo y del Atlético Madrileño

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 7 de octubre 2025, 11:01

Comenta

No vestirá la camiseta rojiblanca en el césped del Metropolitano, pero el Atlético ha hecho un fichaje de renombre. Mateu Alemany se incorpora al conjunto ... atlético como nuevo director de Fútbol Profesional Masculino y formará parte del equipo de Carlos Bucero. El directivo balear liderará todos los asuntos relacionados con el primer equipo masculino y el Atlético Madrileño, así como el área profesional de la Academia. Alemany es una apuesta personal de Carlos Bucero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  2. 2 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  3. 3 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  4. 4 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  5. 5 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  6. 6 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia
  7. 7 Detenida una mujer en Málaga capital por apuñalar a su pareja, un hombre de 50 años
  8. 8 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  9. 9 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol
  10. 10 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Atleti ficha a Mateu Alemany como nuevo director de fútbol

El Atleti ficha a Mateu Alemany como nuevo director de fútbol