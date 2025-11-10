Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Logo de Apollo Global Managment. Reuters

Así es Apollo, el gigante del billón de dólares que ha comprado el Atlético de Madrid

La firma de inversión estadounidense es el nuevo propietario del conjunto madrileño que se ha enamorado de las bondades inmobiliarias del Metropolitano

José A. González

José A. González

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:45

Comenta

El Atlético de Madrid tiene nuevo dueño: Apollo Global Management, uno de los gigantes de las finanzas internacionales -o, en términos futbolísticos, un auténtico « ... grande»-. En definitiva, un conjunto de Champions League. Con sede en Nueva York y fundado en 1990 por Leon Black, Josh Harris y Marc Rowan, esta firma -que gestiona alrededor de un billón de dólares estadounidenses- es ahora la propietaria del 57% del accionariado del club rojiblanco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

