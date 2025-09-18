Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Raúl Asencio, entrenando con el Real Madrid EP

Abren juicio oral a Raúl Asencio por la difusión de vídeos sexuales de una menor

El instructor sienta en el banquillo a otros tres futbolistas involucrados en los hechos

C.P.S.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:37

El Juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) ha dictado un auto en el que declara la apertura de juicio ... oral a Raúl Asencio y otros tres futbolistas (Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez) presuntamente implicados en la grabación y/o difusión no consentida de vídeos de contenido sexual que afectan a una menor y a otra joven.

