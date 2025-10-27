Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Manuel Ochotorena, en una de sus etapas con el Valencia Lázaro de la Peña

Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia

El club ha lamentado la pérdida a los 64 años de todo un emblema para los de Mestalla en distintas etapas profesionales

Eric Martín

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:59

Comenta

Triste noticia la que ha azotado al mundo del fútbol y en especial al valencianismo en este inicio de semana. José Manuel Ochotorena ha fallecido ... a los 64 años de edad. Una muerte repentina que significa un golpe duro y doloroso para una persona muy querida y que se convirtió en todo un emblema en Mestalla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  2. 2 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  3. 3 Meteorología activa avisos amarillos en Málaga por lluvias
  4. 4 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  5. 5 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  6. 6

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  7. 7 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  8. 8 Un condenado en Málaga tras admitir que abusó de una menor con un 66% de discapacidad se libra de la cárcel
  9. 9 El fiscal señala al Obispado de Málaga como responsable civil subsidiario en el caso de los abusos del padre Fran
  10. 10 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia

Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia