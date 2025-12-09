Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ernesto Valverde dirige el entrenamiento previo al duelo con el PSG. EFE
Fase Liga | Jornada 6

El PSG, la última bala del Athletic

El campeón de Europa no contará con Dembélé en un duelo en el que los leones necesitan puntuar para mantenerse con vida en la Champions

David Hernández

Martes, 9 de diciembre 2025, 16:20

La irregularidad del Athletic esta temporada testa al actual campeón de Champions, el PSG, en un duelo clave para las aspiraciones de los leones en ... su paso por la gran Europa. El cuadro vizcaíno viene de jugar en San Mamés con los dos colosos madrileños y con sensaciones dispares. Sucumbió ante un buen Real Madrid, pero se repuso con una victoria de mucho valor por la mínima ante el Atlético. Un equipo capaz de lo mejor y lo peor que ha sido castigado por las lesiones. Atrás no estarán ni Aymeric Laporte, quien se retiró con molestias el pasado sábado, ni Aitor Paredes por acumulación de tarjetas. Clave será que Nico Williams no sienta molestias en el pubis y Sancet recupere su mejor nivel para secar la pólvora mojada de este curso.

