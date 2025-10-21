Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 M21/10 · Árbitro: Urs Schnyder

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

18:45h.

1

-

0

Olympiacos

Escudo Olympiakos CFP

  • Fermín López (6')

Min. 27

BAR

OLY

Gol! Min 6'

Gol de Fermín López

Tarjeta amarilla Min 22'

Balde ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 3

Fermín hace el primero para el Barcelona

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 21 de octubre 2025, 18:25

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Eric García

defensa

Alejandro Balde

defensa

Marc Casadó

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Dro Fernández

centrocampista

Marcus Rashford

Delantero

José Luis Mendilibar

4-2-3-1

Alineación

Konstantinos Tzolakis

portero

João Pedro Loureiro da Costa

defensa

Panagiotis Retsos

defensa

Lorenzo Pirola

defensa

Francisco Ortega

defensa

Santiago Hezze

centrocampista

Daniel García Carrillo

centrocampista

Gelson Dany Batalha Martins

centrocampista

Francisco Leonel Lima Silva Machado

centrocampista

Daniel Castelo Podence

centrocampista

Ayoub El Kaabi

Delantero

Estadísticas

61,1%

OLY

BAR

38,9%

OLY

OLY

1 Goles 0
2 Remates a puerta 1
2 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 2
3 Faltas cometidas 2

