El Juventud de Torremolinos anuncia la entrada de un grupo inversor de Oriente Medio en el club

El Juventud Torremolinos ha confirmado que un grupo inversor de Oriente Medio ha iniciado un proceso formal de 'due diligence' para la posible adquisición del ... club. Aunque la operación aún está en fase de análisis, los inversores ya han comenzado a inyectar capital para estabilizar la situación económica y asegurar el funcionamiento inmediato de la entidad.

El grupo ha expresado su voluntad de mantener el actual modelo deportivo, reconociendo el trabajo realizado en las últimas cuatro temporadas y considerando la estructura deportiva como un pilar fundamental para el futuro.

La propuesta incluye un ambicioso plan de modernización que contempla la mejora de las instalaciones, nuevas líneas de ingresos, una gestión económica profesional y un refuerzo del área social para estrechar la conexión con la ciudad.

El proyecto también prevé actuaciones con impacto directo en Torremolinos, como la creación de un Centro de Alto Rendimiento, la modernización del estadio y la organización de eventos deportivos de gran alcance, en colaboración con las instituciones locales y regionales.

Tanto el club como los inversores destacan que esta iniciativa supone una oportunidad histórica para garantizar la estabilidad y el crecimiento a largo plazo del Juventud Torremolinos, reforzando su papel como referencia deportiva y motor social de la ciudad.