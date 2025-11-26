Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Juventud de Torremolinos anuncia la entrada de un grupo inversor de Oriente Medio en el club

Con esta operación se esperan solventar los problemas económicos de la entidad costasoleña

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:35

El Juventud Torremolinos ha confirmado que un grupo inversor de Oriente Medio ha iniciado un proceso formal de 'due diligence' para la posible adquisición del ... club. Aunque la operación aún está en fase de análisis, los inversores ya han comenzado a inyectar capital para estabilizar la situación económica y asegurar el funcionamiento inmediato de la entidad.

