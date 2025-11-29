Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Captura de pantalla del mensaje difundido en Instagram por jugadores de 12 años del Velarde.
Polémica machista

Jugadores de 12 años de un equipo de fútbol cántabro mandan «a fregar» a su rival femenino en redes

«Estamos preparando una charla formativa dirigida a todos los futbolistas del club» sobre igualdad, anuncia la directiva del Velarde

José Compostizo

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:17

Comenta

El fútbol puede fomentar la igualdad de género, proporcionando un acceso igualitario y las mismas oportunidades para niños y niñas. El sistema mixto en el ... fútbol engloba todas las formas de competición en las cuales las chicas y los chicos pueden jugar entre sí. Permitir que chicos y chicas jueguen juntos es una forma de fomentar una mayor tolerancia y respeto mutuo. En la medida de lo posible, se recomienda realizar actividades mixtas hasta los 12 años –que es como lo tiene estipulado la Federación Cántabra de Fútbol–, ya que a partir de entonces aumentan las diferencias biológicas. Esa es exactamente la edad que tienen los jugadores y jugadoras del encuentro de categoría infantil que se disputó el pasado sábado en el campo de la bajada San Juan entre el Monte Soccer Féminas y el Velarde D. Un partido que finalizó con la victoria del conjunto de Camargo por 0-8.

