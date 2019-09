Jornada negativa para los malagueños, sólo ganó El Palo El Antequera, con un once de pretemporada. / J. A. G. Fútbol. Tercera División El Malagueño perdió el liderato, el Vélez sufrió su primera derrota, el Antequera no levanta cabeza y el Alhaurín fue goleado en Linarejos JUAN R. PADILLA Lunes, 9 septiembre 2019, 00:10

En la tercera jornada de Liga en Tercera, el Malagueño y el Vélez cedieron los primeros puntos de la temporada. Los blanquiazules lo hicieron empatando en el feudo del Polideportivo Almería (1-1) y el Vélez perdió su primer partido de Liga (5-2) en un mal día de su defensa. Además, el Alhaurín se vio desbordado por el Linares, que aprovechó su campo y su mayor calidad para golear (5-0). La mejor noticia llegó desde Maracena, donde El Palo confirmó su mejoría y se hizo con la victoria en Granada (1-3).

Polid. Almería-Malagueño (1-1) Un gol de Julio da el empate al filial malaguista

El Malagueño sigue sin perder, aunque dejó de ganar los primeros puntos de la Liga al empatar a uno en Viator ante el Polideportivo Almería. Los locales, con mucha presión y a base de juego directo, hicieron un partido físico, y el Malagueño tuvo momentos en los que no estaba cómodo porque no tenía el balón. El gol local llegó al filo de la media hora, y un centro lateral fue cazado de cabeza por Alberto Segura. No se amilanó el equipo malaguista, y Julio volvía a marcar (ya lleva tres tantos) y empataba en el minuto 38. En el segundo tiempo, el partido estuvo equilibrado, pero las defensas se impusieron a los atacantes.

Antequera-Torreperogil (1-2) El Antequera paga su pobre primera parte

Según informa Antonio J. Guerrero, un Antequera sin suerte no pudo controlar el choque ante el Torreperogil. Igualdad en los primeros minutos que rompió el Torreperogil al adelantarse en el minuto 11 en un córner que remató de cabeza García. Los jienenses se crecieron y protagonizaron otra ocasión en el 18 que se volvió a transformar en gol en una jugada iniciada por Adri y culminada por Fran. A pesar de las situaciones de peligro del Antequera, no logró tomar el control en una desafortunada primera mitad. En la reanudación, el equipo local arrancó con cambios para encauzar el encuentro y dio sus frutos en el 71 con un disparo de Fran Fernández (1-2). A pesar de sus intentos, los de Aybar no pudieron igualar.

Maracena-El Palo (1-3) Primera victoria a domicilio del conjunto paleño

El Palo ya tiene seis puntos tras ganar su primer partido a domicilio, 1-3 en Maracena. El rival granadino había comenzado con éxito su vuelta en Tercera, ya que había ganado sus dos primeros partidos. El Maracena pudo adelantarse con un remate al larguero de Fran Bea, pero el gol caería de lado paleño con algo de fortuna. Medina, desde el lateral, lanzó un balón que golpeó ligeramente en un rival y se convertía en el 0-1 en el minuto 25. El Palo tomó el mando, aunque Manolo Reina evitó el empate al filo del descanso. En el segundo tiempo, el duelo se volvió loco con dos penaltis en diez minutos. El primero en el minuto 62 supuso el 0-2 para El Palo, con gol de Cazorla. Pero el Maracena, en el 73 se metía en el choque con el gol desde los 11 metros de Fran Bea. Cuando más presionaban los locales, Escardó volvió a aparecer (lleva gol por jornada) y marcó un gran tanto en jugada personal.

Torredonjimeno-Vélez (5-2) Primera derrota de un Vélez flojo en defensa

El Vélez no tuvo su tarde en el Matías Prats de Torredonjimeno y vivió un carrusel de emociones, ya que perdía en el primer minuto, pero se repuso de forma contundente con dos goles muy rápidos. En diez minutos el marcador era de 1-2 tras la remontada de Emilio Guerra y Goffín. Pero de nuevo en el segundo tiempo el inicio fue letal y recibió dos goles que lo tumbó definitivamente. Lejos de poner emoción, a falta de diez minutos recibió el quinto, un duro castigo.

Linares-Alhaurín (5-0) El Alhaurín, sin opciones en su visita a Linarejos

Nada pudo hacer el Alhaurín de la Torre en Linarejos, porque su rival fue superior y esta vez no pudo, en la que era su segunda salida consecutiva, dar la sorpresa. El Linares se erigió en protagonista del balón y de las ocasiones y los goles fueron llegando sin perdón a la portería de un desbordado Sandro. Tras fallar un penalti el cuadro local, Alan y Joan Grasa ya ponían el 2-0 antes del descanso. En el segundo tiempo, el hambre local para agrandar la diferencia se vio reflejada con los goles de Fran Lara, Pablo Siles e Iván Aguilar.