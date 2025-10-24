Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Iker Casillas, exportero del Real Madrid. Efe

Iker Casillas, víctima del robo de relojes valorados en más de 200.000 euros

El exportero descubrió que las piezas habían sido cambiadas por imitaciones y la Policía Nacional ha detenido a la empleada del hogar y al vigilante de seguridad como los sospechosos

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:44

Iker Casillas se ha visto sorprendido por un robo en su casa. El exportero se llevó una desagradable sorpresa al cnocer tanto la forma en ... la que se ha efectuado, como la identidad de los supuestos ladrones. La Policía Nacional ha detenido tanto a la empleada del hogar que trabajaba en casa de Iker Casillas, como al vigilante de seguridad al ser los principales sospechosos de arrebatarle hasta cinco relojes de lujo valorados en más de 200.000 euros. Ambos trataban de huir del país cuando fueron interceptados.

