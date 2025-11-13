Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Momento de la agresión a Rubiales.

Un hombre intenta agredir a Luis Rubiales en la presentación de su libro

El agresor, que fue desalojado, lanzó un par de huevos que el expresidente de la FEF logró esquivar

Javier Varela

Javier Varela

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:32

Intento de agresión a Luis Rubiales en la presentación de su libro 'Matar a Rubiales'. El expresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) ... hacía la puesta de largo de su libro, editado por Ultima Línea, en el que repasa, , a lo largo de 500 páginas, los acontecimientos que precipitaron su salida de la presidencia de la Federación, en lo que él considera una conspiración contra su persona a raíz de la crisis del beso a Jenni Hermoso.

