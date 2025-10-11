Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Haaland sonríe tras marcar el tercer gol. Afp

Haaland marca un 'hat-trick' a Israel y falla dos penaltis

El delantero de Noruega, que derrotó con claridad a Israel (5-0), suma 21 goles en tan solo 12 partidos esta temporada

Javier Varela

Javier Varela

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:05

Comenta

Erling Haaland es capaz de lo mejor y de lo peor. El delantero noruego ha sido el protagonista absoluto del partido de clasificación para el ... Mundial 2026 entre Noruega e Israel, disputado en Oslo. A los 3 minutos de partido, el árbitro polaco Szymon Marciniak señaló penalti tras una revisión del VAR por una falta de Dan Biton sobre Patrick Berg. Haaland asumió la responsabilidad y lanzó con la zurda pero el portero israelí Daniel Peretz lo adivinó y lo paró.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  3. 3 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  4. 4 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  5. 5 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  6. 6 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  7. 7

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  8. 8 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  9. 9 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  10. 10

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Haaland marca un 'hat-trick' a Israel y falla dos penaltis

Haaland marca un &#039;hat-trick&#039; a Israel y falla dos penaltis