Hacia el futuro del fútbol femenino

Este jueves fue un día intenso en Málaga. Por un lado, acogió la llegada de la selección española femenina de fútbol para la disputa de ... su partido de este viernes en La Rosaleda ante Suecia. Por otro, la sala de presa de La Rosaleda vivió la primera rueda pre-partido de la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez. Y paralelamente a esto, la RFEF organizó un exitoso e interesante acto que ahondó en el pasado, presente y futuro del fútbol femenino en nuestro país, y que, además, dejó sobre la mesa un dato alentador sobre el encuentro de este viernes en el templo de Martiricos.

Se trató de unas jornadas deportivas que contaron con el apoyo del ayuntamiento de Málaga y Cervezas Victoria y que llevaron por nombre 'El fútbol como arte. Homenaje a la Mujer Andaluza', El Museo del Antiguo Edificio de la Tabacalera (Avenida Sor Teresa Prat, 15) fue el escenario escogido para que casi una decena de ponentes debatiera sobre los retos del fútbol femenino en Andalucía y la innovación y nuevas tendencias en este deporte.

Los ponentes fueron: la responsable del fútbol femenino de la Federación Andaluza, Daiana Borrego; la directora deportiva de la sección femenina del Málaga, Estrella Díaz; el director general de la RFEF, Manuel Lalindre; la fundadora y CEO del Grupo Rebellion, María Toro; la árbitra de Primera División, Lorena Trujillano y el director general de eventos deportivos de la Junta de Andalucía, Gorka Lertxundi.

Más de 20.000 personas en La Rosaleda

Además, el encargado de cerrar el acto fue nada menos que el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, que comenzó agradeciendo el desarrollo de este tan necesario evento: «gracias por el esfuerzo que todos y todas habéis hecho por venir aquí. Cualquier motivo es bueno para visitar esta maravillosa ciudad de Málaga y más aún ante el gran partido de este viernes en La Rosaleda». A lo que continuó aportando un dato interesante sobre el España-Suecia de este viernes: «Estas jornadas constituyen una gran oportunidad para estar juntos y poder compartir ideas, observando la evolución del fútbol femenino en España y el mundo. Hay un dato que hoy muestra el crecimiento de este deporte: más de 20.000 personas estarán este viernes en las gradas de La Rosaleda porque hay ilusión, hay ganas y hay un gran trabajo por parte de muchas personas».

Asimismo, al cierre de estas jornadas deportivas, siempre mirando por el crecimiento de este deporte, Louzán pidió la mayor implicación de todos los actores del fútbol en este camino ascendente en el que «no sólo vale con palabras, ni con gestos, sino con acciones claras y decididas con las que podemos llegar a la plena consolidación del fútbol femenino. Hay una apuesta decidida por ello que es imparable».