El fútbol modesto arrima el hombro para ayudar al Campillos
FERNANDO MORGADO Sábado, 27 octubre 2018, 00:52

El coordinador deportivo del C.D. Campillos, Pepe Anaya, habla con una mezcla de pena y entereza sobre la situación del club tras las inundaciones que afectaron a todo el municipio el pasado fin de semana. La directiva aún no se ha reunido para cuantificar los daños en las instalaciones –«lo primero era el pueblo», explica Anaya–, pero, a falta del informe definitivo del técnico encargado del peritaje, teme que el mayor capital del club, el campo, no pueda volver a acoger ningún partido esta temporada. «Esperemos que la evaluación no sea muy negativa, pero puede que el terreno de juego no se pueda recuperar. El agua ha plegado el perímetro y en estos momentos no podemos entrenar. Es el único campo que tenemos», lamenta el coordinador de la entidad, que ha solicitado a la federación disputar las próximas dos jornadas fuera de casa.

A pesar de las pérdidas, también de material deportivo, el apoyo recibido por parte de clubes de toda la provincia de Málaga y del resto de Andalucía permite a Anaya sacar una lectura positiva de la tragedia. «En estos momentos es cuando se nota la sensibilidad de la gente, de los equipos. Más allá de la rivalidad, prima el valor humano y la solidaridad», apunta Anaya, que ha perdido la cuenta de los clubes que han contactado con el Campillos para colaborar de cualquier forma.

Es el caso del C. D. Almargen U. D., conjunto del municipio de la misma comarca, que en los días posteriores a las inundaciones emitió un comunicado en el que anunciaba que en los siguientes cinco partidos que se disputarían en su estadio habría huchas disponibles para todo aquel que quisiera aportar un donativo. Además, ponía sus instalaciones a disposición del club vecino. Los jugadores y directivos almargeños conocen de cerca el alcance del desastre, pues muchos han trabajado estos días como voluntarios en las tareas de limpieza.

«Este domingo el equipo infantil jugará contra el Fuengirola Los Boliches, que nos donará lo que recauden en la taquilla de la jornada. La próxima semana tanto nuestro equipo sénior como el juvenil juegan en Cártama ante el Atlético Estación, que también ha prometido donar la recaudación a los damnificados, al igual que hará el Alhaurino», explica Anaya. El Antequera se ha ofrecido para disputar un partido amistoso para recaudar fondos, y otros clubes como el Archidona Atlético, el C.D. Abdalajís, el Vélez –que ha iniciado una campaña de recogida de agua, alimentos y ropa– o el Atlético Ardales también colaborarán de distintas formas.

Especialmente útil ha sido la ayuda ofrecida por la Asociación Cultural Deportiva Sierra de Yeguas, club de la localidad más próxima a Campillos, en cuyas instalaciones ya entrenan las categorías inferiores del equipo. «En lo deportivo, la normalidad tiene que llegar. Más que entrenar, queremos que los niños se distraigan un rato después de pasar días complicados» apunta. Pero la ayuda no solo ha llegado de Málaga, sino también de la provincia de Sevilla, a través de clubes como la Unión Deportiva La Jara y la Unión Deportiva Los Corrales, que donó tres palés de agua embotellada. «Esto te da ánimos para seguir», asegura Pepe Anaya.