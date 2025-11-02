Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

David Ramos, del Antequera, efectúa un pase ante De Palmas, del Hércules. Antequera CF
Fútbol

Fin de semana sin triunfos para los equipos malagueños de Primera RFEF

El Juventud de Torremolinos y el Antequera no pudieron pasar del empate ante el Sabadell y el Hércules, y el Marbella cayó en Teruel

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:03

Comenta

La décima jornada del campeonato en el Grupo 2 de Primera RFEF termina sin triunfos para los equipos malagueños, aunque sin demasiados sobresaltos. El Juventud ... de Torremolinos y el Antequera empataron en sus compromisos, ante el Sabadell y el Hércules, y el Marbella cayó en su visita al Teruel. Todos dormirán fuera del descenso, aunque el cuadro marbellí se complica la vida y comienza a jugar con fuego.

