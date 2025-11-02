Fin de semana sin triunfos para los equipos malagueños de Primera RFEF

La décima jornada del campeonato en el Grupo 2 de Primera RFEF termina sin triunfos para los equipos malagueños, aunque sin demasiados sobresaltos. El Juventud ... de Torremolinos y el Antequera empataron en sus compromisos, ante el Sabadell y el Hércules, y el Marbella cayó en su visita al Teruel. Todos dormirán fuera del descenso, aunque el cuadro marbellí se complica la vida y comienza a jugar con fuego.

Torremolinos, 1; Sabadell, 1

Rescató un punto fundamental el Juventud de Torremolinos en El Pozuelo ante el Sabadell, que vio como el cuadro arlequinado se adelantaba en el minuto 4 para poner cuesta arriba el encuentro de los Antonio Calderón, que terminarían por reaccionar bien entrada la segunda parte. Iban Ribeiro puso las tablas en el 61', un resultado que se mantendría hasta el final. De este modo, el Torremolinos se reafirma como un hueso ante un rival que, por el momento, aspira a hacerse fuerte en los puestos de promoción de ascenso.

Así, el equipo malagueño escala hasta el noveno puesto, siendo el mejor de los tres cuadros de la provincia en estas primeras diez jornadas del campeonato en la categoría de bronce.

Teruel, 1; Marbella, 0

No tiene suerte el Marbella en sus salidas esta temporada. Este domingo, el equipo costasoleño visitaba a un Teruel que jugaba por alcanzar el liderato del Grupo 2 de Primera RFEF, aunque eso sí, con numerosas bajas. La última, la del delantero Tahiru Awudu, que obligaba al técnico Carlos de Lerma a introducir un cambio respecto al once inicial de la semana pasada. En su lugar, entró Rodri Ríos.

No se encontró cómodo el Marbella en el césped de La Pinilla, que apenas dispuso de ocasiones durante el partido. El Teruel se mostró intenso, ganó muchos duelos y a los 22 minutos consiguió ponerse por delante con el disparo de Sergio Moreno, que batía por el primer palo a Vassi. Tendría dos llegadas el Marbella antes del descanso, pero ni la volea de Rodri ni el cabezazo de Luis Muñoz inquietaban al meta local. Con ventaja por la mínima, concluía la primera parte. El Teruel supo controlar el tempo del partido, sin dar opciones a un Marbella que tuvo en las botas de Zinho su mejor ocasión para marcar, pero detenía bien su remate el meta del cuadro aragonés.

Así, el Teruel asalta la primera posición y el Marbella cae hasta la decimoquinta plaza, la que separa los puestos de descenso y de permanencia. Se complica la vida ahora el equipo costasoleño.

Antequera, 1; Hércules, 1

El Antequera CF salda la décima jornada liguera con un punto. Pese a la alegría generada por el tanto de Raúl Giménez en el minuto 90, los visitantes lograron igualar el encuentro con un gol en la última jugada.

Arrancó un nuevo envite en El Maulí con un inicio ajustado. Con el despliegue de ambos esquemas sobre el verde, se pudo ver al cuadro blanquiverde con la voluntad de hacerse con el dominio del juego; sin embargo, la solidez del conjunto visitante impidió que ocurrieran oportunidades de peligro en los primeros compases del encuentro.

Este resultado le vale al Antequera para seguir trabajando en la zona tranquila de la tabla y al Hércules para salir de los puestos de descenso, donde se encontraba sumido en las últimas semanas.