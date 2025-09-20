Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luismi Gutiérrez, en el partido ante el Alcorcón del pasado fin de semana. Antequera CF
Primera RFEF

Exámenes difíciles para el Antequera y el Torremolinos este fin de semana

Se medirán al primero y segundo clasificado, respectivamente, el Ibiza y el Alcorcón. mientras que el Marbella, quinto, visitará al Tarazona

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 20 de septiembre 2025, 01:22

No se augura una jornada fácil para dos de los tres equipos malagueños que batallan esta temporada en el grupo 2 de Primera RFEF. El ... Antequera y el Juventud de Torremolinos, que no han tenido un inicio de campaña sencillo y tranquilo, afrontarán este fin de semana dos exámenes de máxima dificultad, según lo que dicta ahora la tabla. Se medirán al líder y al segundo clasificado, respectivamente, al Ibiza y al Alcorcón, en la que puede ser una jornada propicia para cambiar el rumbo de su arranque de campaña ante dos de los 'cocos' de la categoría. El Marbella, por su lado, que es quinto, se las verá con el Tarazona, en la frontera de los puestos de descenso. Todos disputarán sus partidos a domicilio, lejos de la Costa del Sol, lo que añade, a priori, un extra de dificultad a sus compromisos.

