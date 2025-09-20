Exámenes difíciles para el Antequera y el Torremolinos este fin de semana

No se augura una jornada fácil para dos de los tres equipos malagueños que batallan esta temporada en el grupo 2 de Primera RFEF. El ... Antequera y el Juventud de Torremolinos, que no han tenido un inicio de campaña sencillo y tranquilo, afrontarán este fin de semana dos exámenes de máxima dificultad, según lo que dicta ahora la tabla. Se medirán al líder y al segundo clasificado, respectivamente, al Ibiza y al Alcorcón, en la que puede ser una jornada propicia para cambiar el rumbo de su arranque de campaña ante dos de los 'cocos' de la categoría. El Marbella, por su lado, que es quinto, se las verá con el Tarazona, en la frontera de los puestos de descenso. Todos disputarán sus partidos a domicilio, lejos de la Costa del Sol, lo que añade, a priori, un extra de dificultad a sus compromisos.

El Torremolinos, a reafirmarse

El cuadro de Antonio Calderón consiguió el domingo en El Pozuelo su primera victoria en la categoría de bronce ante el Tarazona, y quiere reafirmarse y consolidar ese dulce momento sumando de tres en Santo Domingo, la casa del Alcorcón, a sabiendas de la dificultad del reto, hoy a las 18.30 horas. El equipo viajará hasta la capital para librar la cuarta jornada del campeonato liguero en este Grupo 2.

Están siendo días difíciles y con sensaciones encontradas en el club malagueño que por un lado encara con mucha ilusión el curso en su bautizo en la categoría,pero por otro afronta impagos y problemas económicos reconocidos ya desde ayer por la propia entidad, que emitió a última hora del día un comunicado en el que reconocía en un ejercicio de transparencia que «el pasado 15 de julio se firmó un acuerdo entre los socios inversores actuales y una sociedad interesada en subrogarse en su posición. Sin embargo, una vez alcanzado el plazo de vencimiento estipulado, no se han cumplido los compromisos adquiridos ni se ha realizado la aportación económica pactada para garantizar la estabilidad y el crecimiento. Esta circunstancia ha provocado graves perjuicios y tensiones de tesorería».

«La institución ha retomado conversaciones con potenciales inversores dispuestos a crear un proyecto deportivo sólido y sostenible a largo plazo». añade la nota ante el futuro incierto de la temporada.

El Marbella, a seguir invicto

Un triunfo y dos empates es el bagaje total del equipo costasoleño en este arranque liguero. El pasado sábado logró frenar al líder, el Ibiza, en la Dama de Noche, y ahora visitará al Tarazona, que es decimoquinto, con la idea de volver a sumar de tres. A priori parte como favorito en este duelo, que se disputará el domingo a las 12.00 horas en el Municipal de Tarazona, y así lo quiere hacer valer. Curiosamente, jugará en un campo de hierba artificial, no natural.

Por el momento, en el conjunto que dirige Carlos de Lerma ningún jugador se ha destapado como el goleador y referente ofensivo del equipo, pues los tres tantos que ha conseguido en las primeras tres jornadas han sido obra de tres jugadores diferentes. del lateral zurdo Álex Martínez, del mediocampista Eugeni y del delantero Rodri Ríos. No obstante, se espera que este último sea el 'hombre gol' del equipo esta temporada, que irá dando respuestas a esta pregunta con el paso de las jornadas.

El Tarazona, por su lado, se enfrentará a un equipo malagueño por tercera vez consecutiva, tras vencer al Antequera hace dos semanas en su feudo y después de perder en El Pozuelo, ante el Torremolinos el domingo. El central Chechu y el ariete Armero son los máximos goleadores del equipo, con un tanto cada uno.

El Antequera, a salir del pozo

El equipo de Abel Gómez no ha empezado nada bien su temporada, sumando sólo un empate en las primeras tres jornadas. Eso sí, sabedores de que esto es muy largo y que no ha hecho más que empezar. Visitará Can Misses (un viaje que ha sido difícil a nivel logístico), el feudo del Ibiza, el domingo a las 20.30 horas. Con el orgullo tocado y herido tras caer en El Maulí frente al Alcorcón el pasado sábado, luchará por resarcirse en la casa del líder y conseguir el que esperan que sea el primer triunfo de la temporada.

El cambio en el banquillo y la salida de algunos de sus mejores jugadores, sumado a la llegada de otros nuevos nombres, deja al equipo inmerso en un período de adaptación. La pasada campaña disputaron los 'play-off' de ascenso y, por el momento, en esta parece que los objetivos serán otros. El único goleador de la temporada en el cuadro antequerano ha sido David Ramos, mientras que en el Ibiza es Bebé (dos dianas), el extremo de potente golpeo que en su día brilló con el Rayo en la máxima categoría.