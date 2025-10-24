España, lista para volver a triunfar en Málaga

Llegó el día 'D' para la selección femenina. El regreso a la acción del combinado nacional de fútbol tras su amarga derrota ante Inglaterra en ... la tanda de penaltis de la final de la Eurocopa, el pasado mes de julio. Una selección que llega con aires nuevos, revolucionarios incluso, que quiere dejar atrás el pasado y que se vuelva a hablar exclusivamente de fútbol… Aunque la expectación por ver de cerca a las dos grandes novedades de la convocatoria, lo hayan impedido estos días.

España, vigente campeona del mundo recibe este viernes a Suecia en La Rosaleda (20.00 horas), en el duelo de ida del cruce de semifinales de la Nations League, torneo cuyo título también anhelan poder revalidar las españolas. Al frente del equipo, una cara nueva, punta de lanza del cambio, la laureada exfutbolista y entrenadora Sonia Bermúdez, que tomó el testigo de Montse Tomé. ¿Su primera gran acción al frente del cargo? Recuperar a dos pesos pesados del equipo. Por un lado Jenni Hermoso, que no recibió la llamada de Tomé después de los Juegos Olímpicos de París pese a sus buenos números en México. Por otro lado, la jugadora del Barça Mapi León, una de las mejores centrales que haya dado este país y que renunció a la selección en 2022 (al igual que otras 14 jugadoras) a modo de protesta por disconformidades con el entonces técnico, Jorge Vilda.

Las plantillas España Coll, Nanclares, Astralaga, Batlle, Carmona, Paredes, Mapi, Méndez, Fernández, Corrales, Putellas, Aleixandri, Benítez, Bonmatí, López, Serrajordi, Caldentey, Hermoso, Redondo, Claudia Pina, Paralluelo, Navarro y Martín-Prieto.

Suecia Enblom, Falk, Öhman; Björn, Eriksson, Holmberg, Ilestedt, Nelhage, Lundkvist, Sandberg, Sembrant; Angeldahl, Asllani, Benniso, Blackstenius, Blomqvist, Ijeh, Jusu Bah, Kafaji, Rolfö, Rytting Kaneryd, Schröder y Zigiotti Olme.

Árbitro Iuliana Demetrescu (Rumanía).

Campo y hora La Rosaleda (20.00, Teledeporte).

Ahora, sonrientes y renovadas, se han incorporado a un plantel en el que destacan nombres como la tres veces Balón de Oro Aitana Bonmatí, Alexia Putellas (que atesora otros dos), Olga Carmona, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Cata Coll… Una lista de estrellas en las que se incluyen además tres jugadoras que aún no han debutado: Eunate Astralaga, Lucía Corrales y Clara Serrajordi. Cabe reseñar que la granadina Esther González causó baja de última hora por molestias musculares y fue sustituida por Alba Redonda. Además, la propia Sonia Bermúdez despejó ayer las incógnitas sobre el estado de forma de Putellas, que fue no participó en los entrenos del lunes y del martes también por molestias musculares. Aunque recuperada, sí que se entrenó ayer en Madrid, antes de volar hacia Málaga. «Estamos muy contentos con la semana de trabajo que hemos hecho. Están todas en condiciones de jugar en el once, así que nos lo han puesto muy difícil para diseñarlo», valoró la seleccionadora en la rueda de prensa previa de La Rosaleda.

Un campo en el que debutará, al igual que años atrás lo hizo Luis de la Fuente (en un España-Noruega) y sobre el que valora: «Nos gustaría agradecer el trato que hemos recibido aquí en Málaga, es un privilegio jugar en este pedazo de estadio y sabemos que la afición se ha volcado. Málaga siempre es especial para nosotras, ojalá tengamos la misma suerte que De la Fuente. Estamos encantados de estar aquí». A lo que, sobre la imagen de su selección, espera: «Me gustaría ver un equipo que no encaja y ace muchos goles, pero sobre todo esa esencia de tratar bien el balón y encajar esa esencia que tienen estas futbolistas».

Ampliar RFEF

Futbolistas indiscutibles como la eterna capitana, la laureada Irene Paredes, que también habló ayer ante los medios. Ante estos, refrendó la idea de la nueva etapa que comienza en la selección con el cambio de 'staff': «Es un nuevo comienzo, cambio de seleccionadora, de 'staff'… Han entrado con muchas ganas e ilusión por hacer las cosas bien, como nosotras. A título personal estoy feliz por seguir aquí». Asimismo, fue cuestionada por el regreso de sus compañeras Jenni y Mapi, y aunque escueta, valoró: «No habían estado últimamente por motivos diferentes. Ambas están felices de volver. Jenni lo ha pasado muy mal y tiene una sonrisa permanente por volver a ser parte de la selección y Mapi también está feliz por volver. Son dos personas que aportan muchísimo».

Enfrente les espera una Suecia que no sólo es tercera del 'ranking' FIFA, sino que, siempre les ha puesto cara la victoria. España ganó a este rival en las semifinales del Mundial (2-1) y después tanto en Gotemburgo (2-3) como en La Rosaleda (5-3), pero siempre con sufrimiento. En esta ocasión, Suecia también estrenará seleccionador, Tony Gustavsson, que ya ha incluido a siete caras nuevas en su plantel y que traerá a Málaga a jugadoras de la Primera División Española, como las futbolistas del Real Madrid Hanna Bennison y Filippa Angeldahl, además de otros nombres destacados como la ex azulgrana Fridolina Rolfö, ahora en el Manchester United, Stina Blackstenius (Arsenal) o Kosovare Asllani (London City).