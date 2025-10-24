Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

ÑITO SALAS
Fútbol

España, lista para volver a triunfar en Málaga

La selección femenina de fútbol se mide este viernes a Suecia en La Rosaleda en la ida de las semifinales de la Nations League

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:13

Comenta

Llegó el día 'D' para la selección femenina. El regreso a la acción del combinado nacional de fútbol tras su amarga derrota ante Inglaterra en ... la tanda de penaltis de la final de la Eurocopa, el pasado mes de julio. Una selección que llega con aires nuevos, revolucionarios incluso, que quiere dejar atrás el pasado y que se vuelva a hablar exclusivamente de fútbol… Aunque la expectación por ver de cerca a las dos grandes novedades de la convocatoria, lo hayan impedido estos días.

