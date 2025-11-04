Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Désiré Doué celebra uno de los dos goles que marcó en la final de la Champions. Kirill Kudryavtsev (Afp)
Premio

Désiré Doué sucede a Lamine Yamal en el Golden Boy

El extremo francés se impone a estrellas como Cubarsí, Huijsen o Arda Güler en el palmarés de un galardón que distingue al mejor jugador sub-21 del fútbol europeo

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:43

Comenta

Los pronósticos se cumplieron y Désiré Doué se llevó el gato al agua en la pelea por adjudicarse el Golden Boy 2025. El extremo francés ... del PSG se impuso a una rutilante lista de futbolistas en la que figuraban los españoles Pau Cubarsí y Dean Huijsen, así como otras dos figuras de la Liga como los madridistas Arda Güler y Franco Mastantuono, erigiéndose de esta forma en el mejor jugador sub-21 del fútbol europeo. Sucede en el palmarés del prestigioso reconocimiento que concede el diario italiano Tuttosport desde 2003 a Lamine Yamal, que fue el vencedor el pasado año pero que no podía revalidar dicho reconocimiento al impedirlo las bases del mismo.

