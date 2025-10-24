La nueva España golea a Suecia y encandila a La Rosaleda

Vestida de gala, como en sus mejores noches. Teñida de rojo y hasta con DJ's amenizando el ambiente. Así recibía ayer La Rosaleda a ... las vigentes campeonas del mundo que, por segunda vez en la historia, recalaban en un estadio que ya les trajo buena suerte en 2023. Y como un perfecto 'déjà vu', España volvía a ganar a la misma que entonces, Suecia (3ª del 'ranking' FIFA). Esta vez con menos agonía, más dominante desde el inicio, pero eso sí, con la misma personalidad que encandiló a todo el planeta en aquel histórico Mundial de 2023. Una España con desparpajo, resolutiva y con mucho que demostrar (4-0).

No pudo soñar con un mejor debut Sonia Bermúdez, la nuvea seleccionadora absoluta, llamada a liderar el cambio interno, pero ante todo, a mantener la dinámica vencedora de estos últimos años. Al menos, por el momento, ya se encuentra un paso más cerca del siguiente título, y es que con esta sólida victoria en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia, la vuelta se torna más llevadera, el lunes, en Gotemburgo.

migue fernández

Una vez superado el nerviosismo y las imprecisiones iniciales en los pases, llegó el temprano gol de España. Una 'delicatessen' de Alexia Putellas, que se sirvió de una falta de Angeldahl sobre Caldentey para ejecutar a la perfección una falta directa que fundió con la zurda en la escuadra derecha. Pareció que el combinado nacional rebajó un poco la intensidad tras este tanto, sin embargo, ante la incapacidad de Suecia generar peligro arriba, España siguió buscando puerta. La tuvo Salma Paralluelo, que se quedó sola dentro del área y fue derribada, situación por la que se pidió penalti. Sin embargo, la colegiada acabó rechazándolo por un fuera de juego previo.

20.929 Fue la asistencia de este viernes en La Rosaleda, que mejoró su registro del España-Suecia de 2023 (15.896). El récord actual lo tiene La Cartuja (32.657).

Este momento fue un antes y un después. Instantes más tarde, la propia Paralluelo pedía el cambio por molestias en la acción comentada. Apostó entonces Sonia Bermúdez por Claudia Pina, pichichi en Primera. Y cómo acertó. Pina dio a la selección el arreón que necesitaba, un chute de energía que demostró cinco minutos después de su entrada. En el minuto 32, la jugadora del Barça sacó petróleo de un pase de Ona Batlle, desatorando la caótica jugada en los alrededores del área pequeña, y fundió el balón en el segundo palo, con una clase magistral. Sólo tres minutos después (35'), llegó el tercero y segundo de Alexia. Vicky López, que firmó una gran primera mitad, realizó un gran centro desde la banda derecha que remató Pina, topándose con el larguero. Muy astuta, cazó el rechace Alexia, para dar a España la tranquilidad necesaria al descanso, ante una Suecia que, más allá de encerrarse a defender en su campo y correr tras un pase en profundidad, no generó peligro en la portería de Cata Coll.

Suma y sigue Alexia

Fue un tanto especial no sólo para Alexia, sino para la selección, porque con esta diana, la dos veces Balón de Oro Putellas se convierte en la segunda máxima goleadora histórica del combinado nacional femenino (39), adelantando a la histórica Vero Boquete (38), eso sí, aún lejos de los 57 de Jenni.

MIGUE FERNÁNDEZ

No introdujo cambios España en el inicio de la segunda mitad. Una parte en la que Suecia comenzó dominante, ejerciendo una presión alta y buscando mayor verticalidad y posesión, haciendo gala de su potencial físico. En los primeros 20 minutos, plantearon más acciones ofensivas que en toda la primera parte. España, por el contrario, bajaba el ritmo ofensivo. Esto provocó dos cambios, el de Alexia, que se marchó ovacionada, por Alba Redondo, y el de Vicky por Eva Navarro (minuto 67), con el fin de dar frescura al ataque y no sólo enfocarse en defender. Al mismo tiempo, comenzaba a calentar Jenni Hermoso, que no tardó en causar furor en la banda. La afición coreaba su nombre y ella, entre risas, les devolvía el saludo, emocionada. La Rosaleda quería vivir su vuelta.

Y la vivió, con mucha intensidad. Se vino abajo la grada con la entrada al campo de Jenni Hermoso, como recambio de Caldentey, ya en el minuto 88. Se llevó el respaldo y el apoyo de un público malagueño entregado. Entró ya en un tramo final del partido en el que España volvió a dominar con solvencia, esta vez haciendo gala de su juego combinativo, pero también con varias ocasiones de peligro, como el espectacular trallazo de Irene Paredes, el disparo de falta de Pina que rozó el exterior de la red del primer palo o el remate a puerta de la tres veces Balón de Oro Aitana Bonmatí, que antes de empezar el encuentro, brindó a Málaga su trofeo. Y a base de insistencia, llegó el cuarto y decisivo tanto, ya con una Suecia física y moralmente destrozada. Lo firmó Pina para cerrar un partido sobresaliente que la llevó a ser 'MVP'. Un tanto en el añadido que envió con elegancia al segundo palo.

Qué gran noche vivió La Rosaleda, se entregó, se divirtió haciendo la ola y coreando a las jugadoras, pero ante todo, demostró que este deporte no entiende de género y que gracias a ellas, entregadas, talentosas y luchadoras, un futuro mejor es posible para el fútbol femenino. «Gracias por ser las referentes que necesitábamos», rezaba una pancarta en el estadio. No hay mejor descripción posible.