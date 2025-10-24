Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fútbol

La nueva España golea a Suecia y encandila a La Rosaleda

El combinado de Sonia Bermúdez, que debutó en el cargo, arrasó con un 4-0 ante Suecia, con doblete de Alexia Putellas y Claudia Pina para poner al equipo un paso más cerca de la final de la Liga de Naciones

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 24 de octubre 2025, 22:21

Vestida de gala, como en sus mejores noches. Teñida de rojo y hasta con DJ's amenizando el ambiente. Así recibía ayer La Rosaleda a ... las vigentes campeonas del mundo que, por segunda vez en la historia, recalaban en un estadio que ya les trajo buena suerte en 2023. Y como un perfecto 'déjà vu', España volvía a ganar a la misma que entonces, Suecia (3ª del 'ranking' FIFA). Esta vez con menos agonía, más dominante desde el inicio, pero eso sí, con la misma personalidad que encandiló a todo el planeta en aquel histórico Mundial de 2023. Una España con desparpajo, resolutiva y con mucho que demostrar (4-0).

