El Torremolinos se despide de la Copa del Rey por la vía rápida

La aventura copera del Juventud de Torremolinos acabó por la vía rápida. El cuadro malagueño, que en la 2022-23 disfrutó de un duelo en ... El Pozuelo ante el Sevilla (0-3) y que la pasada campaña cedió también en casa ante el Zamora (1-2), esta vez acudía como visitante, en su condición de equipo de Primera RFEF, categoría que estrena este curso. Su rival, el Torrent valenciano, en zona de descenso en el grupo 3 de Segunda RFEF, disfrutaba de una jornada histórica en San Gregorio. 35 años después (12.762 días), su afición veía un partido de Copa del Rey como local.

En el primer aniversario de la dana, llovía de nuevo en tierras levantinas, y a fe que el Torrent se tomó la cita muy en serio, con un 3-1 que fulminó al equipo malagueño, que ahora tendrá que centrarse en el reto de la permanencia en Primera RFEF, una vez que hace una semana quedaron a un lado los problemas de impagos sufridos desde el verano.

Pese a las ocasiones iniciales de Christian, Cristóbal y Larry Opara, a la media hora de partido llegó el primero de los dos goles una potente volea de Raúl Caballero, exjugador del Estepona hace dos temporadas. Poco antes del descanso el veterano volante Adrián Lois, capitán del equipo naranja, marcaba el segundo gol, y con ello se esfumaban ya muchas de las opciones de los pupilos de Calderón.

Nada cambió en la segunda mitad, con alguna intervención destacada del meta local, Aitor, y, de cabeza, se consumó el doblete de Raúl Caballero. El Torremolinos acabó con diez por la doble amarilla a Christian y un gol del honor, de Opara a pase de José Alonso, pero quizás demasiado tarde.