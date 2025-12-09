Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dieciseisavos

Talavera, Guadalajara, Atlético Baleares y Ourense, los grandes agraciados en el sorteo de Copa

Se medirán al Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic, respectivamente, en dieciseisavos

Ignacio Tylko

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:41

Talavera, Guadalajara, Atlético Baleares y Ourense son los equipos que han resultado más agraciados en el sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del ... Rey al enfrentarse al Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club, respectivamente. Una ronda con solo un duelo entre equipos de la máxima categoría, el que medirá al Alavés y al Sevilla en Mendizorroza. Así lo deparó el sorteo celebrado este martes en los locales de la Federación Española de Fútbol, con el alemán Bernd Schuster en este caso como maestro de ceremonias. Un centrocampista extraordinario y afortunado en la Copa al poder presumir de seis títulos, tres con el Barça, uno con el Real Madrid y dos con el Atlético.

