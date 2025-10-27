Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La S.D. Negreira celebra su clasificación para la Copa del Rey. SD Negreira
Copa del Rey

El Negreira, la estrella de la Copa del Rey

El conjunto gallego se medirá este martes a la Real Sociedad en la primera eliminatoria de la Copa del Rey

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:01

Comenta

En el corazón de Galicia, a escasos 20 kilómetros de Santiago de Compostela, se levanta Negreira, una localidad tranquila de unos 6.500 habitantes acostumbrada ... a la tranquilidad que permite disfrutar del fútbol de pueblo. Pero esta temporada, el nombre del pueblo ha traspasado fronteras y titulares, y no precisamente por sus goles, ni por su forma de jugar o por sus títulos. La Sociedad Deportiva Negreira, el equipo de toda la vida, se ha convertido en protagonista del fútbol español por una curiosa coincidencia: su nombre comparte apellido con José María Enríquez Negreira, el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y epicentro del mayor escándalo arbitral del fútbol español.

