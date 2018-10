Dieciseisavos | Ida El Getafe quiere aprovechar en Copa la mala situación liguera del Córdoba Los azulones afrontan este primer envite de Copa del Rey en un buen momento de forma después de sumar dos victorias consecutivas en Liga EFE Córdoba/Getafe Miércoles, 31 octubre 2018, 08:01

Córdoba y Getafe se cruzan en El Arcángel en la ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey en un duelo en el que los locales, colistas en Segunda, buscan crédito ante los suyos frente al Getafe, que está en un buen momento de forma merodeando los puestos europeos en la Liga.

El Getafe afronta este primer envite de Copa del Rey en un buen momento de forma después de sumar dos victorias consecutivas en Liga ante el Rayo Vallecano y Betis y situarse en la octava plaza de la clasificación, ocho puntos por encima del descenso.

El conjunto madrileño sabe que, a partido único, su principal baza debe ser la defensiva y seguir con esos buenos números que reflejan que de diez partidos ligueros en cuatro ha dejado su portería a cero y en otros cuatro ha encajado solo un gol. Los únicos capaces de meterle más goles han sido Atlético y Real Madrid.

Para este partido José Bordalás solo cuenta con la baja obligada del lesionado Markel Bergara, aunque su intención es dar minutos a jugadores están teniendo poca participación en la Liga.

De esta forma tendrán su oportunidad el portero argentino Leandro Chichizola, el centrocampista uruguayo Sebastián Cristóforo y el atacante japonés Gaku Shibasaki, que no juega desde el 16 de septiembre frente al Sevilla.

El partido será especial para el delantero balear Sergi Guardiola, que la pasada campaña anotó 24 goles con el Córdoba en Segunda y esta temporada apenas ha disputado dos partidos con el Getafe, en los que solo suma 27 minutos de juego.

Por contra, el Córdoba afronta la cita copera como una oportunidad para resarcirse de su mala situación liguera ocupando el puesto de colista.

Sandoval realizará rotaciones con respecto al equipo que empató a cero la pasada jornada en El Molinón ante el Sporting de Gijón.

Frank Bambock y Quim Araujo, que no viajaron el pasado fin de semana, vuelven con cartel de posibles titulares a un once que tiene sus mayores incógnitas en la zona de ataque de los blanquiverdes, que no han perdido ninguno de sus últimos cinco partidos en casa y solo han encajado dos goles.

Erik Expósito, cedido por Las Palmas, es el único que aún no se ha estrenado como goleador y fue titular en la eliminatoria anterior frente al Elche (1-4), mientras que Piovaccari y Andrés Martín también han sido incluidos en una convocatoria en la que Sandoval ha prescindido de Javi Lara, Jaime Romero, Javi Galán, Aguado, De las Cuevas o Luis Muñoz.

El partido puede suponer la oportunidad para el retorno del central Jesús Valentín, ya recuperado de su lesión pero ausente en la competición oficial por el buen rendimiento que ofreció su sustituto, Luis Muñoz. También se espera que puedan tener minutos de juego el burkinés Blati Touré y el serbio Sasa Jovanovic.

- Alineaciones probables:

Córdoba: Carlos Abad; Loureiro, Aythami, Álex Quintanilla, Quezada; Álex Vallejo, Bambock, Araujo, Jovanovic; Alfaro y Expósito.

Getafe: Chichizola; Damián Suárez, Bruno, Cabrera, Antunes; Portillo, Cristóforo, Gaku, Iván Alejo; Mata, Guardiola.

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité balear)

Estadio: Nuevo Arcángel.

Hora: 20.30.