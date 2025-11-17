Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Estadio La Cartuja será la sede de la final de Copa del Rey hasta 2028 Efe
Copa del Rey

La Cartuja, sede de la final de la Copa del Rey hasta 2028

Será la séptima consecutiva que se dispute en el estadio sevillano, según anunció este lunes la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Sevilla

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:37

Comenta

La final de la Copa del Rey no se mueve del Estadio de La Cartuja de Sevilla. Así lo anunció este lunes la Junta Directiva ... de la Federación Española que se celebró en la capital hispalense con motivo del partido que disputará mañana entre España y Turquía y que servirá para que los de Luis de la Fuente certifiquen el billete para el Mundial de 2026.

