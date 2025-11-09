Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del City celebran el tanto de Haaland ante el Liverpool. Reuters
Premier League

El City devuelve a la tierra al Liverpool y festeja los 1.000 partidos de Guardiola

Liderados por Doku, los del Etihad pasaron por encima de un equipo 'red' optimista tras su victoria frente al Real Madrid, pero que regresó a su cruda realidad

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:55

El City arrolló al Liverpool en el Etihad. Mejor regalo imposible para Guardiola, que celebró en esta cita cumbre su partido 1.000 como entrenador. ... Los de Mánchester fueron una máquina casi perfecta que pasó por encima de un Liverpool sobrepasado e inofensivo, de vuelta a su cruda realidad después de la victoria en Champions contra el Real Madrid. Haaland y Nico hundieron a los 'reds' en la primera mitad, mientras que un sensacional Doku terminó por enterrar cualquier esperanza visitante para presentar una sólida candidatura a pelear por la Premier.

