El City devuelve a la tierra al Liverpool y festeja los 1.000 partidos de Guardiola

El City arrolló al Liverpool en el Etihad. Mejor regalo imposible para Guardiola, que celebró en esta cita cumbre su partido 1.000 como entrenador. ... Los de Mánchester fueron una máquina casi perfecta que pasó por encima de un Liverpool sobrepasado e inofensivo, de vuelta a su cruda realidad después de la victoria en Champions contra el Real Madrid. Haaland y Nico hundieron a los 'reds' en la primera mitad, mientras que un sensacional Doku terminó por enterrar cualquier esperanza visitante para presentar una sólida candidatura a pelear por la Premier.

El último partido de la jornada enfrentaba a dos candidatos al título que no estaban consiguiendo encontrar la regularidad en la Premier, pero que querían aprovechar el pinchazo del Arsenal ante el Sunderland para meter presión al líder antes del parón por los partidos de selecciones. El duelo no defraudó desde el primer momento. Ambos equipos querían mandar desde el inicio imponiendo un ritmo altísimo.

Los de Guardiola, fiel a su estilo, rápidamente se hicieron dueños y señores de la pelota ante un Liverpool que llegaba pletórico al choque después de ganar al Real Madrid en Champions, pero que se veía superado en los compases iniciales. Así llegaría la primera polémica. Doku aprovechó un error de Bradley para encarar a un Mamardashvili que derribó al belga. Tras una revisión de VAR incluida, se terminaría pitando la pena máxima. Haaland sería el encargado de lanzar el penalti, pero su disparo se toparía con el portero georgiano, de demonio a ángel en un abrir y cerrar de ojos para mantener la igualada.

El penalti fallado por el City despertaría al Liverpool, que conseguía igualar fuerzas, aunque sin poder encontrar a ninguno de sus jugadores de arriba, desaparecidos en combate. Sin embargo, Haaland que había perdonado la primera, no lo iba a hacer por segunda ocasión. Matheus Nunes sirvió un excelente envío para que el noruego le ganara el duelo a Konaté y con un cabezazo abriera el marcador en el Etihad.

El Liverpool, sin pegada

Volvía el dominio del City. Pero cuando parecía estar en una lona el Liverpool, los de Slot metieron el miedo en el cuerpo a todo el Etihad. En la primera y única ocasión de peligro en la primera parte, Salah servía un córner al corazón del área 'cityzen' para que el gigante Van Dijk pusiera el empate, aunque no subió al marcador por un fuera de juego posicional de Robertson. Agonizaba el primer acto, y los de Guardiola no se conformaban con el resultado. Nico, con un disparo que se envenenó tras un toque del central neerlandés, puso el segundo para poner contra las cuerdas a un conjunto 'red' totalmente inofensivo.

El Liverpool, totalmente sobrepasado, agradeció el paso por los vestuarios para intentar revertir la situación. Pero no fue hasta que Slot movió el avispero, dando entrada a Gakpo y Kerkez, cuando los 'reds' metieron una marcha más y crecieron en intensidad. Cerca se quedaron de recortar distancias, primero en un mal despeje de Nico que apunto estuvo de acabar en autogol, y en la siguiente jugada colectiva Gapko no definió con éxito.

Ante los más grandes, que perdona lo termina pagando caro. Cuando daba la sensación de estar mejor en el partido el Liverpool, llegaría la sentencia del City. Tras un genial contragolpe, Doku, al que le salió todo en una tarde magnífica, se inventó un golazo que dejó sin respuesta Mamardashvili. Un golpe demasiado duro que terminó por reventar cualquier esperanza del equipo 'red', en la lona y con todos los fantasmas de nuevo merodeando. Tienen faena Slot y lo que quede de su tropa en este parón.