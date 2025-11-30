Cerca de 14.000 espectadores en el 'Partidazo de Youtubers 6' en La Rosaleda

Alrededor de 14.000 espectadores acudieron a La Rosaleda (una cifra que no se aleja mucho de las que ha habido en eventos anteriores en ... el feudo de Martiricos para partidos que no son del Málaga) para la sexta edición del 'Partidazo de Youtubers', un proyecto liderado por DjMariio, uno de los creadores de contenido más importantes de habla hispana, enfocado a contenido sobre fútbol. Como ya hiciera en la cuarta edición (ha habido enfrentamientos también contra Francia), la selección española venció a la de Latinoamérica, capitaneada por el argentino La Cobra, por 3-1.

Los malagueños IlloJuan y SpokSponha realizaron el saque de honor previo al comienzo del encuentro, que comenzó un poco más tarde porque se retransmitió antes un evento del videojuego Fortnite. Sonaron los himnos de ambos combinados y echó el balón a rodar.

Se puso por delante España en el 17 gracias a un gol de Spursito, uno de los creadores habituales en esta clase de partidos y que no acostumbra a fallar en estas citas. Pero en el tramo final de la primera mitad, el árbitro Cristóbal Soria señaló penalti por mano de Iker Ruiz, y el mexicano Rivaldios batió a Darío Eme Hache para igualar el duelo.

Pero tardó poco en llegar la reacción de la selección española, de nuevo gracias a Spursito, que se plantó en el interior del área listo para asistir a Xoan Ramos pero que envió al fondo de la red un defensa del conjunto latinoamericano en el minuto 45. Ya en los minutos finales, el tiktoker Juanki sentenció el choque en La Rosaleda y dio la victoria a España.

El partido íntegro, que está en el canal de YouTube de DjMariio, acumula ya cinco millones de visitas, y tuvo alrededor de un millón de pico de audiencia en directo.