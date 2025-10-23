Cálido recibimiento de la afición malagueña a las campeonas del mundo de fútbol

Las campeonas del mundo ya están en Málaga. La Rosaleda ultima los detalles para vestirse de gala este viernes, a las 20.00 horas. Un ... escenario que, por segunda vez en su historia, acogerá un partido de la selección española femenina de fútbol, y precisamente ante el mismo rival al que se midió en su primera vez, en 2023: Suecia. En esta ocasión, un combinado renovado y con Sonia Bermúdez debutando al frente del banquillo, buscará su primera victoria en este cruce de semifinales de la Nations League.

El equipo no se ha entrenado en Málaga, lo hizo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, este jueves por la mañana, instantes antes de coger un avión rumbo a la capital costasoleña, donde lo primero que sorprendió a las jugadoras fue el intenso calor. Alrededor de las 18.00 horas, las 23 seleccionadas ya estaban llegando en el autobús de la selección a su cuartel particular, al igual que en la anterior ocasión, el hotel Vincci Posada del Patio.

ÑITO SALAS

Allí se reunió alrededor de una treintena de aficionados, quizá algunos más dado que se fueron sumando más personas en los minutos previos a su llegada. En su mayoría, familias con niños y niñas que, emocionados, no podían esperar más para conseguir el autógrafo o la foto con algunas de sus referentes. Nombres como los de la Balón de Oro Aitana Bonmatí, la jugadora del Barça Alexia Putellas o Jenni Hermoso, de vuelta con el equipo por primera vez desde el año pasado, fueron algunos de los más aclamados en este caluroso recibimiento.

No faltaron las banderas de España, los aficionados ataviados con la camiseta de la selección, alguna que otra pancarta con las fotos de varias de las campeonas mundiales y por supuesto, los móviles a pleno rendimiento para hacer cuantos 'selfies' fueran necesarios. Todas las jugadoras y 'staff' descansaron en el hotel de concentración a excepción de dos nombres, el de la seleccionadora, Sonia Bermúdez, y la capitana, Irene Paredes, que marcharon a contrarreloj hacia la sala de prensa de La Rosaleda para la rueda de prensa previa al España-Suecia.