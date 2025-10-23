Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bonmatí, firmando la camiseta de una niña en el Hotel Vincci Posada del Patio.

Bonmatí, firmando la camiseta de una niña en el Hotel Vincci Posada del Patio. ÑITO SALAS
Fútbol

Cálido recibimiento de la afición malagueña a las campeonas del mundo de fútbol

La selección española femenina llegó a su hotel de concentración, donde le esperó un grupo de aficionados en busca de fotos y autógrafos

Marina Rivas

Marina Rivas

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:37

Comenta

Las campeonas del mundo ya están en Málaga. La Rosaleda ultima los detalles para vestirse de gala este viernes, a las 20.00 horas. Un ... escenario que, por segunda vez en su historia, acogerá un partido de la selección española femenina de fútbol, y precisamente ante el mismo rival al que se midió en su primera vez, en 2023: Suecia. En esta ocasión, un combinado renovado y con Sonia Bermúdez debutando al frente del banquillo, buscará su primera victoria en este cruce de semifinales de la Nations League.

